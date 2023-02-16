У Молдові затверджено новий уряд на чолі з Доріном Речаном.

Комуністи й соціалісти намагалися зірвати формування кабінету, заблокувавши трибуну.

 

 

Парламент Молдови на засіданні в четвер, 16 лютого, затвердив новий кабінет міністрів на чолі з Доріном Речаном. Про це повідомив молдовський інформаційний портал IPN.mdДо останнього часу Речан працював радником президентки Маї Санду з питань оборони та національної безпеки, секретарем Вищої ради безпеки країни. З 2012 до 2015 року він був міністром внутрішніх справ країни, причому першим в історії республіки з числа цивільних осіб.

 

Новий уряд підтримали 62 депутати від правлячої пропрезидентської партії «Дія і справедливість» (Partidul "Actiunea si solidaritate" – PAS). Загалом у законодавчому органі Молдови нараховується 101 депутат.

 

Опозиційний Блок комуністів та соціалістів намагався завадити утвердженню уряду. Депутати блокували трибуну парламенту на знак протесту проти того, що парламентська більшість ухвалила рішення, щоб у ході дебатів виступили лише по два депутати від кожної фракції. На їхню думку, це обмеження прав депутатів. Вони скандували «Ганьба!» та «Дострокові вибори!» під час процесу голосування. Водночас перед будівлею парламенту пройшов мітинг протесту проти політики правлячої партії, організований опозиційною проросійською партією «Шор».

 

Незважаючи на протести, парламентська більшість затвердила структуру нового уряду, програму діяльності та персональний склад. Новий склад уряду практично не змінився порівняно з попереднім. 11 міністрів із 13 зберегли свої посади. Підвищено до рангу віцепрем'єрів міністра економічного розвитку та цифровізації Думитра Алайбу (Dumitru Alaiba) та голову мінсільгоспу Владіміра Боля (Vladimir Bolea).

 

Змінився голова мін'юсту. Новим міністром стала Вероніка Михайлов-Морару (Veronica Mihailov-Moraru), яка до призначення обіймала посаду держсекретарки цього відомства. Посаду міністра фінансів зайняла Вероніка Сирецяну (Veronica Sirețeanu), також колишня держсекретарка. За питання інфраструктури та регіонального розвитку відповідатиме ще один ексдержсекретар Лідія Дабіжа (Lilia Dabija). З'явилося нове міністерство енергетики. Його очолив Віктор Парліков, колишній керівник Національного агентства з регулювання енергетики.

 

Речан після затвердження прем'єр-міністром заявив про необхідність зміцнення безпеки та дисципліни у країні. «Ми живемо в дуже складні часи (...) Необхідно гарантувати безпеку в країні, порядок і дисципліну в державних установах, які повинні служити інтересам громадян і ділового середовища. Нам потрібно посилити безпеку, знизити ризики. У цьому сенсі я діятиму рішуче, відповідно до наданого мені мандата», – підкреслив він.

 

Нагадаємо, що попередниця Речана на посаді голови Кабміну Наталія Гаврилиця оголосила про свою демісію 10 лютого. Згідно з конституцією РМ, відставка прем'єр-міністра спричиняє відставку всього уряду.

16.02.2023

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