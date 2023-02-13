Президентка Молдови розповіла про план Кремля скоїти держперевороту в країні.

Мая Санду підтвердила отримання напередодні від Києва дані про секретні плани росіян.

Президентка Молдови Мая Санду заявила на брифінгу в понеділок, 13 лютого, що Росія готує диверсійні дії з метою скоєння державного перевороту в республіці. Про це повідомив молдовський інформаційний портал IPN.md. Вона нагадала нещодавне застереження президента України Володимира Зеленського попереджав, що Москва має намір дестабілізувати ситуацію в Молдові. За її словами, ці застереження підтвердила Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови.

«План на найближчий період передбачає дії зі залученням диверсантів з військовою підготовкою, замаскованих у цивільний одяг, які здійснять насильницькі дії – напад на деякі державні будівлі та захоплення заручників… Акцент робився на енергетичній кризі, щоб спровокувати невдоволення населення та здійснити аґресивні дії під час протестів… Насильницькі дії, замасковані під протести так званої опозиції, призведуть до зміни влади у Кишиневі. Документи, отримані від наших українських партнерів, демонструють добре вивчення місць та логістичних аспектів організації цих диверсійних дій», – розповіла Мая Санду.

За словами глави молдовської держави, до цих диверсійних дій буде залучено іноземних громадян, роль яких полягатиме в розпалюванні заворушень у країні. Вона запевнила, що наразі держустанови вживають усіх необхідних заходів для запобігання спробам дестабілізації. Зокрема, відповідним органам надано інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, Білорусії, Сербії та Чорногорії. «Запевняю вас, що державні органи працюють над запобіганням цим викликам і тримають ситуацію під контролем», – зазначила Санду.

Молдовська президентка заявила, що автори цього плану нападу спираються на деякі внутрішні сили, «зокрема на злочинні угруповання, такі як формування «Шор», на деяких ветеранів — колишніх правоохоронців, на низку осіб, відомих своїми зв'язками з Плахотнюком».

«Метою цих дій є повалення конституційного ладу, зміна законної влади на нелеґітимну, яка перебуває в підпорядкуванні Москви, щоб зупинити процес євроінтеґрації і щоб Молдова могла бути використана Росією у війні проти України», – повідомила Санду.

У цьому контексті глава держави доручила парламенту якнайшвидше ухвалити законопроєкти, які надають більше інструментів втручання СІБ та іншим компетентним органам для ефективнішого протистояння ризикам для безпеки країни. «Закликаю всіх зберігати пильність, бути обережними та вірити офіційній інформації», – закликала Мая Санду.