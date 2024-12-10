Львівських суддів викрили на вимаганні мільйона доларів хабаря.

НАБУ і САП викрили чинного голову Господарського суду Львівської області Василя Артимовича та  ексочільника Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького на вимаганні мільйона доларів хабаря від представника приватної компанії.

 

Як вказано у повідомленні НАБУ, це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами. За мільйон доларів хабаря підозрювані обіцяли забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача.

 

Під час слідства детективи та прокурори зафіксували передачу частини хабаря – 75 тис. дол. США. Наразі чинному та колишньому головам Господарського суду Львівської області повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України. Досудове розслідування триває, встановлюється причетність інших суддів.

 

Раніше повідомлялося, що НАБУ проводило обшуки в голови Господарського суду Львівщини Василя Артимовича та ексочільника Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького. Під час обшуків, за інформацією ЗМІ, було виявлено $1 млн.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Василь Артимович очолив Господарський суд Львівщини у березні 2023 року. У своїй декларації за 2023 рік він вказував 1,4 млн грн зарплати у суді, а більшість своїх заощаджень зберігав готівкою та у валюті – 60 тис. доларів.

 

Борис Плотніцький був призначений головою Західного апеляційного господарського суду 1 жовтня 2018 року. У серпні цього року Вища рада правосуддя звільнила Плотніцького та відправила у відставку. У декларації Плотніцького за 2024 рік (після звільнення) вказано 2,4 млн грн заощаджень готівкою, його зарплата у суді становила 1,7 млн грн.


 

 

10.12.2024

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