357-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:32 Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ:

Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Покровська Донецької області та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення, майже знищений житловий багатоповерховий будинок та знову обстріляно лікарню в Бериславі. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил рб та збройних сил рф продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На полігонах рб тривають заходи бойової підготовки російських військ. Водночас, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ворожого вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області та Гранів, Красне, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Крейдянка на Харківщині. Окупанти завдали ударів силами армійської авіації з території рф по Наумівці на Сумщині та Гранову і Удах Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Чернещину Харківської області; Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку на Луганщині та Терни, Новоселівку, Спірне, Роздолівку та Степове Донецької області. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, серед них – Миколаївка, Васюківка, Білогорівка, Веселе, Дубово-Василівка, Бахмут, Ступочки, Курдюмівка, Дружба та Майорськ. На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 14 населених пунктів, зокрема, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Микільське, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Темирівка, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Запорізьке Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Веселе, Львове, Тягинку, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині. В Старобільську Луганської області, на території хірургічного корпусу місцевої лікарні, окупанти розгорнули військовий шпиталь для лікування важкопоранених російських військовослужбовців. Хірургічний корпус повністю закритий для використання цивільними особами. Станом на 11 лютого відзначено прибуття близько 20 військових вантажних автомобілів із пораненими росіянами. В Новій Каховці Херсонської області, окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. У той же час, наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 3 райони зосередження живої сили противника та 2 його склади боєприпасів.

18:08 Головне управління розвідки Міністерства оборони фіксує, що росіяни зазнають на фронті найбільших втрат від самого початку повномасштабного вторгнення. "Ми зараз бачимо загострення, серйозні події на сході, звісно, навколо Бахмута, та інші напрямки, Вугледар. Власне, нічого не змінилося – відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня", – сказав в етері національного телемаратону представник ГУР Андрій Юсов. "Так, часто [росіяни] погано озброєні та погано навчені – але їх багато. Та це не зупиняє українські сили оборони. Є плани та механізми реагування на всі виклики", – запевнив Юсов.

17:44 Президент Володимир Зеленський назвав Бахмут фортецею, котра дозволяє Україні готувати майбутні перемоги у війні з Росією. Про це Зеленський сказав під час спільної з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном пресконференції у Києві. "На жаль, фортеця – жива. "Жива" – маю на увазі, із живих людей, така жива стіна. Така дороговартісна ця війна для історії нашої держави. Але, з усім тим, люди міцні, захищаються міцно, стоять, розуміють, що вони фортеця для того, щоб Україна готувалась до деокупації всіх територій. Вони стоять міцно, виконують своє завдання і знищують, напевно, це найголовніше сьогодні – знищують максимум ворога", – цитує Зеленського "Укрінформ".

17:29 У середу у повітряному просторі навколо Києва виявили шість ворожих повітряних цілей – ідеться про повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру, і можуть переносити кутові відбивачі та певне розвідобладнання, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. "По всіх повітряних цілях працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті", – поінформували в адміністрації.

17:03 Угорщина заборонила в'їзд на свою територію наролному депутатові Вікторові Балозі. Про це повідомив сам політик. "Сприймаю таке рішення путінських прихвостнів як визнання ефективності нашої боротьби за територіальну цілісність та суверенітет України", – прокоментував Балога. З його слів, під заборону також потрапили представники СБУ, які ведуть справу проти лідера проорбанівської організації "КМКС", та львівські активісти, які бороться з імперськими символами на українській землі.

16:40 Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що рішення про продовження його міністерської каденції ухвалював Президент Володимир Зеленський. "Так, то було рішення мого президента", – сказав Резніков у коментарі The Guardian.

16:17 Господарський суд Києва постановив звільнити ділянку Національного музею історії України на місці зруйнованої Десятинної церкви від незаконно збудованого "храму-МАФу" Московського патріархату, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. "Позов музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню... «Храм-кіоск» розташований у буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква»", – поінформував Ткаченко.

15:50 У небі над Київщиною знову виявили ворожі повітряні кулі; в області оголошено повітряну тривогу. “Ця повітряна тривога пов’язана з повітряними кулями. Тому що працює винищувальна авіація, для того, щоб ці кулі не заважали нам", – заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері національного телемаратону. З його слів, ворог застосовує "дідівські" методи. “Це звичайна куля, наповнена газом... На шнурку прикріпленій кутовий відбивач, радіолокаційна станція. Але все одно це повітряна ціль. На неї потрібно засобам ППО реагувати... Противник хоче, щоб ми витрачали на ці кулі, які практично нічого не коштують, свої сили і засоби", – додав Ігнат.

15:29 Україна звернулася до ООН та Туреччини із закликом вимагати від Росії розблокування чорноморського зернового коридору. "Україна глибоко стурбована деструктивними діями Російської Федерації, які призводять до затримки роботи зернового коридору Чорним морем та підривають Чорноморську зернову ініціативу загалом, перешкоджають судноплавству в Чорному морі та вільному доступу продовольства на світові ринки", – йдеться у заяві міністра інфраструктури Олександра Кубракова та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Урядовці нагадали, що росіяни в складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль вмисно сповільнюють огляд суден. У Босфорі утворилась черга із понад 140 суден; переважна більшість стоїть у черзі понад місяць.

15:18 Всі терміни постачання в Україну військової техніки від партнерів по антиросійської коаліції прив’язані передусім до терміну навчання, пояснив міністр оборони України Олексій Резнікова за підсумками 9-ої зустрічі у форматі "Рамштайн": "техніка не може зайти просто так. Наші екіпажі – не має значення, артилерійські, танкові, на «Бредлі», на «Мастифах» або на «Страйкерах», – мають підготуватися. І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад, танкового батальйону, і так далі. Тому що в них задача – виконання завдання, що сплановане українським Генеральним штабом. І це завдання спрямовано передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінного готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу будуть відбуватися ті або інші події. Стосовно ж авіаційних платформ дискусія продовжується, вона звучала, звучить і буде звучати. Сьогодні у мене не одна двостороння зустріч, і завтра теж відбудеться багато зустрічей на полях Рамштайну, ми будемо спілкуватися з міністрами оборони окремих країн НАТО. Але якою буде основна авіаційна платформа – час покаже."

14:53 Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відслужив богослужіння з нагоди свята Стрітення у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври. У своїй проповіді він, зокрема, закликав провести 24 лютого в молитві за живих та загиблих захисників України, за воїнів та мирних жителів, які постраждали та продовжують страждати від “навали російської імперії зла”. “Наближається річниця повномасштабного російського вторгнення в Україну, річниця великої війни за волю нашої батьківщини. Як християни ми маємо цей день зустріти молитвою і постом. Тож благословляю на додачу до наших звичайних молитов 24 лютого в наших монастирях та соборних храмах та всюди, де і в кого буде така можливість, протягом дня звершувати читання Псалтиря з молитвою про наших воїнів, про перемогу правди і справедливий мир для України”, –закликав Епіфаній.

14:28 Допомога Україні перемогти Росію збільшує власну безпеку британців удома – так відповів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на запитання, чи він стурбований тим, що підтримка України обходиться занадто високою ціною для власного військового потенціалу Великої Британії. Уоллес сказав, що ці два інтереси не є "взаємовиключними": "Якщо 97% російської армії тепер посилають в Україну з дуже-дуже високим рівнем втрат, і потенційно її боєздатність знижена на 40%, і майже дві третини їхніх танків знищено або зламано, це безпосередньо впливає на безпеку Європи".

14:23 Росіяни обстріляли багатоповерховий будинок у місті Покровськ на Донеччині. Верхні поверхи майже повністю зруйновано. Дванадцятеро мешканців отримали поранення. Рятувальні роботи тривають; під завалами ще можуть перебувати люди.

14:12 Організація Об’єднаних Націй заявила 15 лютого, що для надання гуманітарної допомоги Україні та мільйонам людей, які виїхали з країни, необхідно 5,6 мільярда доларів. За оцінкою ООН, 21,8 мільйона українців зараз потребують гуманітарної допомоги. Потреби настільки великі, що гуманітарні організації не можуть охопити всіх, але ООН заявила, що 5,6 мільярда доларів дозволять охопити 15,3 мільйона людей, які цього найбільше потребують. З цієї суми 1,7 мільярда доларів необхідно для допомоги понад чотирьом мільйонам українських біженців, які перебувають у Східній Європі. Більша частина цього фінансового ресурсу піде до Польщі, яка прийняла понад 1,5 мільйона українських біженців, і Молдови – основної транзитної країни, звідки українці прямують далі до Європи. За даними ООН, близько 86% від загального числа біженців становлять жінки та діти.

13:40 Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна найближчим часом не отримає бойової авіації. "Не думаю, що в найближчі кілька місяців чи навіть років ми обов'язково передамо винищувачі", – сказав Воллес у інтерв'ю BBC. Водночас він додав, що авіація може бути питанням для довгострокової стратегії захисту України. "Ми повинні планувати не лише боротьбу в цьому моменті, коли ми допомагаємо Україні відбивати незаконне вторгнення Росії, а й маємо допомагати Україні з її довгостроковою стійкістю", – сказав Воллес.

13:18 Аналітики Інституту вивчення війни вважають продовження оборони Бахмута стратегічно правильним рішенням – всупереч оприлюдненій газетою Washington Post думці американських фахівців оборонного планування, що неможливо одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, а тому радять Україні відійти з Бахмута: "Оборона Бахмута змусила Кремль витратити значну частину сил "групи Ваґнера" та задіяти значні ресурси повітряно-десантних сил для підтримки виснажливого наступу. Українська оборона Бахмута призвела до значного послаблення російських сил та, очевидно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу. Якби російські війська взяли Бахмут без значного опору з боку України, вони могли би планувати розширення операцій, що змусило би Україну спішно створювати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Таким чином, оборона Бахмута і створення Україною умов для контрнаступу є взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними".

13:07 Структури підсанкційних російських олігархів Сєрґєя Чемезова та Міхаіла Шелкова вчинили спробу уникнути націоналізації майна, котре пребувало на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні. Згідно з повідомленням Служби безпеки України, власники вже націоналізованих підприємств намагалися приховати понад 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки, 6 вагонів із агропродукцією, понад 5,5 тис. контейнерів із ільменітовою рудою, необхідною для виготовлення титану; майже 1,2 тис. тонн міндобрив та інших сільгосптоварів – загальна вартість продукції становить 150 млн грн. Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого майна через афілійовані структури.

12:48 Збройні Сили України вперше знищили рідкісний російський комплекс РЕБ "Палантин-К", прийнятний на озброєння російською армією допіру 2019 року. Вогонь коригував український безпілотний літальний апарат "Лелека", як випливає із відео, поширеного Сухопутними військами. Промовисто, що власне "Палантин" спеціалізується на знешкодженні безпілотників. Портал "Мілітарний" зазначає, що машину вразили, вірогідно, за допомогою високоточного боєприпасу M982 Excalibur у момент, коли станція транспортувалася і не могла протидіяти дронові. Аналітики Telegram-каналу "КіберБорошно" визначили координати, на якій спалили "Палантин", – це Запорізька область, околиці села Українка за 10 кілометрів на південний схід від міста Василівка.

12:30 Харківська обласна рада погодила перейменування села Ватутіне на Залужне. Тепер це рішення має підтвердити Верховна Рада. Як повідомив селищний голова Нової Водолаги Олександр Єсін, новий топонім, попри співзвучність, не має стосунку до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. "Коли на місце майбутнього населеного пункту, який зараз носить ім’я радянського воєначальника, прийшли люди, тут біля річки Вільхуватка був великий луг. Тож оселилися вони за лугом, звідси і варіант нової назви – село Залужне", – сказав Єсін у коментарі виданню "Слобідський край".

12:11 Міністр оборони США Ллойд Остін у рамках зустрічі контактної групи з оборони України у Брюсселі заявив, що наразі нагальним завданням Заходу є забезпечення Києва засобами протиповітряної оборони: "Ми знаємо, що Росія на озброєнні має значну кількість літаків і великий потенціал, – сказав він журналістам. – Ось чому ми наголосили, що нам потрібно зробити все, що в наших силах, щоб забезпечити Україні якомога більший потенціал протиповітряної оборони".

12:01 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 8 ракет (як і вчора), попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:49 Українські воїни із 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили машину важкої вогнеметної системи "Солнцепьок". Відео артилерійського влучання поширює офіційний акаунт Сухопутних військ ЗСУ.

11:30 Наступного тижня Верховна Рада розгляне закон про "депушкінізацію", повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. "Я дуже сподіваюся, що наступного тижня закон, який ми умовно називаємо «депушкінізація», буде ухвалений, і це питання буде врегульовано в законодавчому полі. Наприклад, дискусії, які ми маємо навколо пам’ятника відпочинку Петра в Полтаві, точно вирішується цим законом. Головне, що це відбудеться в нормальний європейський цивілізований спосіб згідно з законом", – сказав Ткаченко в етері національного телемаратону. Зі слів міністра, роботу з усунення російських маркерів у просторі України реалізовано на третину, бо "росіяни і радянська влада розставляли маркери всією країною упродовж десятиліть". "Не випадково, що найбільш популярні вулиці в Україні – Чкалова, Мічуріна, Пушкіна. Навіщо в якомусь селі, де не було ніколи Пушкіна, вулиця на його честь? Це маркер «великого російського світу»", – обурився Ткаченко.

11:16 Споживання електроенергії в енергомережі України порівняно з початком тижня сьогодні дещо знизилось, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже четверту добу поспіль і наразі на сьогодні не прогнозується, оскільки виведено в аварійний ремонт енергоблок на одній з електростанцій, включено в роботу після ремонту один з енергоблоків на іншій електростанції та інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через нехарактерне для зими водопілля мають багато ресурсів, завдяки сприятливій погоді зростає генерація з відновлюваних джерел енергії, а також триває імпорт електроенергії зі Словаччини, повідомили в Укренерго. Відповідно ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились, хоч при зростанні споживання застосування відключень можливе. В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є незначні мережеві обмеження, застосовуються графіки погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання.

11:02 Армія США оголосила про укладення контрактів на 522 мільйони доларів із Northrop Grumman Systems і Global Military Products на виробництва артилерійських боєприпасів для України, щоб поповнити їх запаси, що швидко скорочуються. Поставки нових боєприпасів заплановано розпочати в березні. Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України Пентагону.

11:00 Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що тривалий мир настане тоді, коли президент Росії Владімір Путін "відмовиться від своєї думки, що Україна – то не країна". Голова американської дипломатії відкинув ідею територіальних поступок Кремлеві. "Якщо ми ратифікуємо захоплення землі іншою країною і скажемо: "Все гаразд, ви можете піти, взяти це силою й утримувати", – тоді ми відкриємо скриньку Пандори по всьому світу, й агресори скажуть: "Тож ми зробимо таку ж штуку, і нам все спустять з рук", – сказав Блінкен у інтерв'ю NPR.

11:46 Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що постачання німецьких винищувачів в Україну може обговорюватися через кілька місяців: "Якщо небо над Україною залишиться безпечним протягом наступних трьох-чотирьох місяців, тоді ми зможемо говорити про всі подальші кроки – тепер є сенс використання бронетанкових підрозділів".

10:33 Росія стягує до кордонів з Україною авіацію, котру може використати для підтримки свого наземного наступу. Про це пише The Financіal Times, покликаючись на джерела в західних розвідках. Натомість міністр оборони Ллойд Остін не підтвердив наявність ознак, котрі би свідчили про можливий масовий наліт російської авіації. "Щодо того, чи Росія скупчує літаки для певної масованої повітряної атаки, – ми наразі не бачимо цього. Але ми знаємо, що Росія дійсно має суттєву кількість авіації", – сказав Остін під час перебування у Брюсселі на "Рамштайні".

10:10 Комітет постійних представників (Coreper) країн ЄС планує нині заснувати спеціальну робочу групу з використання заморожених в ЄС активів для відновлення України. З опублікованого проєкту порядку денного засідання затвердження відбудеться без обговорення. Напередодні позачергового саміту ЄС 9 лютого високопоставлений європейський чиновник повідомив журналістам, що лідери Євросоюзу в рамках обговорення допомоги Україні планували просунутися щодо використання заморожених російських авуарів. Але йдеться, пояснив він, не про їхню конфіскацію: "Це режим санкцій, а не режим конфіскації. Режим санкцій означає, що ви можете використати гроші, але ви повинні їх повернути, коли зміниться політика. Що можна зробити – це використовувати їх. Отримати прибуток від 300 млрд євро і використати ці кошти для відновлення. Така теорія. Але це має бути зроблено конкретно. Спочатку потрібно виявити ці кошти, отримати доступ до них, визначити механізм".

10:04 США розглядають можливість передати Україні зброю, перехоплену в контрабандистів з Ірану для ребеліантів у Ємені, повідомляє The Wall Street Journal. Йдеться про п'ять тисяч штурмових гвинтівок, 1,6 мільйона патронів, деяку кількість протитанкових ракет і понад сім тисяч безконтактних підривників. Наразі адміністрація Джо Байдена шукає правові підстави для передачі зброї Києву замість того, щоби знищити її.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

9 лютого 2023 року заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Медвєдєв під час відвідування Омського заводу транспортного машинобудування закликав збільшити виробництво танків у Росії. Це сталося після кількох публічних коментарів президента Путіна, який закликав оборонну промисловість краще підтримувати «спеціальну військову операцію». Під час телевізійної зустрічі 12 січня 2023 року Путін критикував Деніса Мантурова, віцепрем’єр-міністра, відповідального за оборонну промисловість, за "валяння дурня"; це був один з найсильніших публічних випадів президента з часу вторгнення. Вище російське керівництво, ймовірно, усвідомлює, що військово-промислове виробництво держави стає критично слабким місцем, яке посилюється стратегічними та оперативними прорахунками, пов'язаними з вторгненням в Україну. Виробництво майже напевно не відповідає потребам міноборони Росії в ресурсах для проведення кампанії в Україні та відновлення своїх довгострокових оборонних потреб.

09:54 Президент України Володимир Зеленський надав 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "Едельвейс".

09:43 У РФ створено табори для ідеологічного проросійського перевиховання та усиновлення понад шести тисяч дітей віком від 4 місяців до 17 років, яких систематично вивозили з України, повідомили у Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я. З щонайменше 43 таких таборів 12 зосереджені навколо Чорного моря, 7 – в окупованому Криму і 10 – навколо Москви, Казані та Єкатеринбурга, 11 таборів розташовані на відстані майже тисячі кілометрів від України, зокрема два табори у Сибіру та один на Далекому Сході Росії.

09:22 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 139 770 (+690) осіб, танків – 3290 (+4) од., бойових броньованих машин – 6507 (+7) од., артилерійських систем – 2303 (+4) од., РСЗВ – 466 (+0) од., засобів ППО – 234 (+0) од., літаків – 298 (+0) од., гелікоптерів – 286 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+0) од., крилатих ракет – 857 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5161 (+6) од., спеціальної техніки – 219 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

96,3% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

37,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

86,0% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

74,7% артилерійських систем (з них 1,9% за минулий тиждень),

41,8% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

23,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

16,9% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:55 Нині на зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорюватиметься постачання танків для Збройних Сил України, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі на Донеччині та 3 авіаційних удари. Окрім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсонської та Миколаївської областей. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них – Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка та Тимоновичі Чернігівської області; Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Землянки, Рублене, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Берестове і Табаївку Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Новоєгорівку, Макіївку, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Спірне, Роздолівку, Серебрянське лісництво і Білогорівку Луганської області та Федорівку і Степове – Донецької. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них – Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 30 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Микільське та Времівка на Донеччині. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Берислав, Веселе, Інгулець, Львове, Тягинку, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське та Велетенське Херсонської області. Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, для приховування кількості загиблих, противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші ракетники і артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

08:00 Повідомлення операторів системи розподілу свідчать, що оператор системи передачі НЕК "Укренерго" на сьогоднішній день, 15 лютого, четверту добу поспіль не запроваджуватиме обмеження споживання електроенергії областям. Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" у деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що 54 країни – члени Контактної групи з питань оборони України продовжуватимуть підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. The Washington Post повідомила, що офіційні особи США в приватному порядку дали зрозуміти Україні, що західна допомога Україні у сфері безпеки є обмеженою.

• Повідомляється, що міністерство оборони Росії вербує засуджених та повторює підхід "групи Ваґнера" до засуджених як до гарматного м'яса.

• Російські війська 14 лютого продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку та на лінії Сватове–Кремінна.

• 14 лютого російські війська продовжили наземні обстріли навколо Бахмута та вздовж західних околиць Донецька.

• Російські війська 14 лютого не проводили жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області, а також у Херсонській, Миколаївській чи західній частині Запорізької області.

• Російські сухопутні сили на Кольському півострові на північному заході Росії були скорочені до однієї п’ятої від їх початкової чисельності перед вторгненням в Україну, що підтверджує давню оцінку ISW про те, що Кремль не переймається звичайною військовою загрозою НАТО проти Росії.

• Повідомляється, що 10 лютого у Новій Каховці українсько-татарська партизанська група здійснила обстріл із саморобного вибухового пристрою автомобіля, в якому перебували двоє російських військових і двоє представників російських спецслужб.

• Президент Росії Путін і президент Білорусі Лукашенко можуть зустрітися 17 лютого.