356-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:40 Футбольний клуб "Минай" підтвердив інформацію про бійку футболістів із гравцями російського "Шинніка" у турецькому готелі Royal Sigunas. "Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців. Інформація російських пропагандистських ЗМІ стосовно того, що минайці змушували співати гімн представників «Шинніка» та побили гравця у ліфті – традиційна маячня. Бійка дійсно відбулась, але вже на поверсі, де зупинились росіяни, й у рівних складах. Кількість постраждалих зі сторони «Шинніка» лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як «бросают»", – ідеться у повідомленні. Адміністрація клубу висловила вимогу менеджменту готелю виселити "Шиннік", адже "представники країни-терориста не мають права тренуватись та грати у футбол за межами своєї країни". Російські медії пишуть, що їхні футболісти таки виселилися з бази.

15:16 Американське видання The New York Times оприлюднило відеозапис із ударом росіян по команді волонтерів у Бахмуті з протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок цього обстрілу загинув американець Піт Рід. Відео зняв естонський волонтер з організації Frontline Medics Ерко Лайдінен, який перебував поряд. На записі за мить до вибуху зафіксовано Ріда з групою колег біля білого фургона, який вони використовували для транспортування гуманітарних вантажів. У колоні машин була автівка, ознакована червоним хрестом. Отож росіяни, перш ніж вистрелити, мали б усвідомлювати, що відкривають вогонь по гуманітарній машині.

15:01 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 8 ракет (як і вчора), попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

14:45 Служба безпеки України склала підозру начальнику головного оперативного управління генерального штабу ЗС РФ Сєрґєю Рудському у здійсненні збройної агресії. "Саме він віддавав накази щодо планування, підготовки та проведення повномасштабного вторгнення в Україну. За його вказівками здійснювали бойову підготовку окупаційних угруповань і забезпечували їх озброєнням та боєприпасами. Крім того, він публічно виправдовував збройну агресію проти нашої держави та воєнні злочини російських загарбників", – ідеться у повідомленні СБУ.

14:18 Українські підпільники підірвали у Новій Каховці автомобіль із чотирма російськими військовослужбовцями – двоє окупантів загинуло, ще двоє у важкому стані. Виконавцями атентату були учасники партизанського руху “Атеш”, до котрого входять українські та кримськотатарські активісти.

13:52 Упродовж доби на Бахмутському напрямку армія Росії 234 рази обстріляла позиції сил оборони України, відбулося 37 боєзіткнень, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері національного телемаратону. З його слів, 205 загарбників ліквідовано і 219 поранено. Череватий зазначив, що ворог має значні ресурси, проте якщо влітку обстріли велися по всій лінії фронту, то зараз противник концентрує удари на конкретних напрямках. Рекордні обстріли упродовж тижня спостерігались на Лиманському та Луганському напрямках, а також у районі Кремінної – там за добу зафіксували 345 обстрілів.

13:39 Німеччина не вважає тему літаків пріоритетом для сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн". "Усі зрозуміли, що питання протиповітряної оборони та постачання боєприпасів є набагато важливішими наразі, ніж дискусія про літаки", – сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед початком зустрічі у Брюсселі. Голова міноборони Німеччини закликав фокусуватися на тому, що потрібне вже зараз з огляду на весняний наступ. "Ми бачимо, що Росія хоче знову перебрати на себе ініціативу на Донбасі. Ми реагуємо нашим танковим пакетом. Весняний пакет у дорозі", – сказав Пісторіус, згідно з повідомленням "Укрінформу".

13:10 Контактна група з оборони України надасть українській армії озброєння, необхідне для проведення весняного контрнаступу. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у вівторок у Брюсселі. "Ми допоможемо Україні просуватися під час весняного контрнаступу. З єдністю і терміновістю ми продовжимо надавати обіцяну Україні підтримку", – цитує аґенція "Інтерфакс-Україна". "Я гордий бути тут із представниками з усього світу. Ми тут, щоб підтвердити нашу підтримку вільної та суверенної України. Майже рік тому Путін розпочав своє неспровоковане та невиправдане вторгнення. Путін думав, що його війська захоплять Київ і повалять демократично обраний уряд. Він думав, що світова спільнота змириться з цим", – сказав Остін. Він нагадав, що українська армія відсунула російські війська від Києва, Харкова та вигнала з Херсона – "за допомогою Javelin, Stinger та інших систем, наданих країнами у цій кімнаті". Голова міноборони США повідомив, що Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди працюють разом над наданням Україні бойових танків Leopard.

12:51 Україні цього року потрібно від 40 до 48 мільярдів доларів фінансування для функціонування економіки. Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва на конференції в Дубаї. З її слів, МВФ розробляє програму спільно з Україною та підтримує українців у справуванні з "воєнною економікою". Георгієва додала, що перебуває в "цілковитому захопленні" українською владою, повідомляє Bloomberg.

12:29 Чотири танки Leopard 2A4, котрі Канада запланувала передати Україні, вже перебувають у Польщі, й українські військовослужбовці саме проходять навчання на машинах. Про це заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд перед міністерською зустріччю НАТО у Брюсселі. "Це вже сталось. Ці танки в Польщі, і ми наразі навчаємо українських військових користуватися цими танками", – цитує "Європейська правда".

12:03 Міністр оборони Олексій Резніков прибув до Брюсселя для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Відео зустрічі оприлюднив міністр оборони США Ллойд Остін. "Сподіваємось на продуктивну роботу з партнерами для послідовного збільшення спроможностей Сил оборони України. Мета незмінна – звільнення усіх наших територій у міжнародно визнаних кордонах, гарантії суверенітету та територіальної цілісності України", – прокоментував Резніков після зустрічі з Остіном.

11:51 Німеччина вирішила відновити виробництво боєприпасів для зенітних установок Gepard, які раніше були передані Україні, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Щоб розв'язати проблему, що виникла через блокування Швейцарією, основним виробником цих боєприпасів, їх реекспорту, вже укладено урядовий контракт зі збройовою корпорацією Rheinmetall.

11:42 У турецькому готелі Royal Seginus в Анталії відбулася масова бійка між гравцями українського футбольного клубу "Минай" і російського "Шинніка". Як повідомив український журналіст Роман Бебех, причиною сутички був побутовий конфлікт: "Один із українських футболістів зробив зауваження росіянину, який некоректно поводив себе з персоналом готелю. Росіянин був п'яним і відверто хамив... Потім оркостанець привів одноклубників розбиратись до представників "Миная". І ця розмова знову ж призвела до бійки. Перемога "Миная"!" – переказав Бебех. Представники закарпатського клубу в коментарі "Суспільному" підтвердили факт сутички. Російський телеґрам-канал Baza пише, що сутички виникли після того, як закарпатці почали вимагати від росіян співати гімн України.

11:19 Військовослужбовці Національної гвардії збили в районі Бахмута російський літак Су-24. Як повідомили у пресслужбі, бомбардувальник уразив гвардієць строкової служби старший солдат Максим Балута із ПЗРК "Перун".

11:01 Міністр оборони Олексій Резніков призначив на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку –волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції –медійника Андрія Шевченка, звільнивши з посади першого заступника міністра оборони генерал-полковника Івана Руснака та з посади заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку – Олега Гайдука. Руснак і Гайдук залишаються у команді міністерства й будуть залучені до роботи в якості радників міністра. Чергові зміни будуть представлені за кілька днів.

11:00 Споживання електроенергії в енергомережі України сьогодні не змінилося, дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній: виведення в ремонт енергоблоку на одній з електростанцій компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій, які через водопілля мають достатньо ресурсів, та імпортом електроенергії зі Словаччини, повідомили в Укренерго. Ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились, але при зростанні споживання можливе застосування відключень.

10:32 США можуть передати Україні сучасні бойові винищувачі F-16 або дати дозвіл на їхній реекспорт, пише Financial Times із посиланням на джерела у Вашингтоні. Американські посадовці визнають, що, найімовірніше, нададуть Києву «досконалішу авіацію в міру затягування війни або принаймні дадуть зелене світло на передачу F-16 з інших країн». Питання надання літаків обговорюватиметься на нинішній зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі «Рамштайн» у Брюсселі, однак головну увагу на зустрічі в Брюсселі буде приділено постачанню Україні боєприпасів та систем протиповітряної оборони (ППО), оскільки саме це необхідно українській армії на тлі наступу Росії. На зустрічі у форматі «Рамштайн» може обговорюватися встановлення прямих контактів між Україною та західними компаніями з виробництва зброї.

10:25 Для Путіна в Росії збудували секретну мережу залізничних колій та станцій, що сполучають його основні резиденції: на Валдаї, в Ново-Огарево та Сочі, дізналося російське видання "Проект". В Москві броньований поїзд Путіна базується в депо на станції "Москва-Каланчевська", де є закритий вокзал, огороджений високим парканом з колючим дротом.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останні три дні сили "групи Вагнера" майже напевно досягли нових невеликих успіхів навколо північних околиць міста Бахмут на Донбасі, включно з селом Красна Гора. Проте організована українська оборона в цьому районі триває. Тактичне російське просування на південь від міста, найімовірніше, не досягло значного прогресу. На півночі, в секторі Кремінна-Сватове Луганської області, російські війська продовжують наступальні дії, хоча кожна локальна атака залишається занадто малою, щоб досягти значного прориву. Росія, ймовірно, прагне відіграти деякі території, здобуті українськими силами протягом вересня-листопада 2022 року: існує реалістична можливість того, що їхньою найближчою метою є просування на захід до річки Жеребець. Загалом поточна оперативна картина свідчить про те, що російські війська отримують накази наступати на більшості напрямків, але вони не зосередили достатньої наступальної бойової потужності на жодному з напрямків для досягнення вирішального ефекту.

09:43 За рік повномасштабної війни проти України війська РФ не спромоглися подолати ключових проблем як на полі бою, так і в тилу навіть попри постійну зміну командування, прокоментував нинішній стан російських військ координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, уточнивши, що йдеться насамперед про проблеми з логістикою, у тому числі з постачанням продовольства, а також з узгодженістю вогню та злагодженістю підрозділів.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 139 080 (+740) осіб, танків – 3286 (+3) од., бойових броньованих машин – 6500 (+8) од., артилерійських систем – 2299 (+9) од., РСЗВ – 466 (+1) од., засобів ППО – 234 (+0) од., літаків – 298 (+2) од., гелікоптерів – 286 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+4) од., крилатих ракет – 857 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5155 (+5) од., спеціальної техніки – 218 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

96,2% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

37,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

85,9% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

74,6% артилерійських систем (з них 2,0% за минулий тиждень),

41,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

23,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

16,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетні та 32 авіаційні удари. Здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України. Водночас наша система протиповітряної оборони постійно зміцнюється. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Зазнає значних втрат. Збройні Сили України вживають додаткових заходів для посилення оборони. За минулу добу підрозділи наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка – Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки російських військ. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Товстодубове, Вовківка, Білокопитове, Волфине і Басівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Вовчанськ і Дворічанське на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе і Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Іванівка, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ на Донеччині. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Серед них – Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка і Нікополь - Дніпропетровської. На Херсонському напрямку противник вчергове обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії цивільні об'єкти Херсона, а також Антонівку Херсонської області. Через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, особовий склад підрозділів 20-ї армії, що діють у Луганській області, керівництво зобов’язало носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. На цьому клаптику кожен російський окупант повинен зазначити інформацію про себе, особистий номер, тощо. Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. До того ж, анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі. У москві розпочалась агітаційна робота щодо мобілізації стосовно науковців. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту «Полюс», який є провідним науковим центром росії в галузі лазерних технологій, проведено роз’яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб. Українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожі літаки – Су-24М та Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕБ, а також склад боєприпасів російських окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Москва продовжує використовувати свої відносини з Іраном для військової підтримки війни в Україні.

• Постійне поширення "групою Вагнера" відеороликів навмисно жорстоких позасудових страт і загалом відразливого контенту робить нормою зростаючий рівень жорстокості та бандитизму у внутрішньому російському інформаційному просторі.

• Російське військове командування стикається з проблемами інтеграції нерегулярних збройних формувань з регулярними.

• Російська влада дедалі активніше вживає заходів для заохочення самоцензури в Росії під виглядом протидії зростанню інформаційних загроз, спричинених вторгненням в Україну.

• Президент Росії Путін продовжує публічно підтримувати міністерство оборони Росії, попри катастрофічні втрати морської піхоти в районі Вугледара Донецької області.

• Російські війська продовжували вести наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.

• Російські війська досягли незначних територіальних здобутків поблизу Бахмута та продовжували наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.

• Російські війська безуспішно атакували українські позиції на заході Запорізької області, продовжуючи укріплювати свої позиції в регіоні.

• Російські чиновники та пов’язані з режимом діячі продовжують використовувати активи захоплених українських міст для економічної та військової вигоди.