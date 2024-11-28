Ворог атакував ракетами енергетичні об'єкти на Львівщині та Франківщині.

Вранці 28 листопада росіяни атакували Львівщину та Франківщину ракетами – під прицілом опинилися енергооб’єкти.

Повітряна тривога тривала чотири години – з 05:18 до 09:15. Спершу росіяни запустили крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря, згодом пуски Х-101 було здійснено з літаків ТУ-95. Крім того, цілу ніч тривала атака безпілотників.

На Львівщині влучання зафіксували у Дрогобицькому районі.

"На жаль, відбулось влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Інформації про постраждалих чи жертв, на даний час, не надходило. Усі профільні служби на місці працюють над ліквідацією наслідків удару", – повідомив голова Дрогобицької РДА Степан Кулиняк.

Через ранковий обстріл та застосування спершу екстрених, а згодом погодинних графіків відключення електроенергії на Львівщині 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання, про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

Стали ціллю ракетної атаки також об’єкти критичної інфраструктури Прикарпаття.

"Працювали сили протиповітряної оборони. Зафіксовано пошкодження приватних будинків", – повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її словами, на щастя, обійшлося без постраждалих.

На Івано-Франківщині також введено аварійні вимкнення світла. За інформацією "Прикарпаттяобленерго", внаслідок ворожої атаки в регіоні загалом знеструмлено близько 300 тисяч споживачів.

Ракетна атака вранці 28 листопада була націлена здебільшого на захід України. Унаслідок вибухів частина Луцька залишилася без електроенергії. За словами мера Ігоря Поліщука, у місті є декілька прильотів. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

У Рівненській області без електропостачання понад 280 тисяч абонентів. Є перебої з водою. Школи Рівного та частини Рівненського району переводять на дистанційне навчання.

В усіх областях застосовуються жорсткі погодинні вимкнення електроенергії. Мешканці Львівщини мають можливість ознайомитися з графіком для кожної з груп споживачів за днями тижня на сайті ПрАТ "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла". Також тут можна дізнатися, до якої групи відключень належить ваш будинок.