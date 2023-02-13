ISW попереджає про загрозу успішних російських інформаційних кампаній.

Експерти американського Інституту вивчення війни застерігають, що Путін працює над відновленням своїх можливостей в інформаційній війні і навіть досягає обмежених, але важливих успіхів, особливо коли російські інформаційні кампанії резонують з існуючими на Заході дискусіями та страхами.

Росія частково відновила здатність проводити успішні інформаційні кампанії на підтримку стратегічних цілей і навіть окремих оперативних цілей. Російська теорія гібридної війни давно закликає до інтеграції інформаційних кампаній і військових операцій, причому інформаційні операції іноді переважають над бойовою діяльністю. Росія вміло проводила численні інформаційні кампанії протягом двох десятиліть, що передували повторному вторгненню в Україну в лютому 2022 року, особливо ті, які підтримували другі Мінські угоди, в яких Німеччина та Франція визнали Росію посередником, а не воюючою стороною в Україні. Адміністрація Байдена провела чудову та успішну контрінформаційну кампанію за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, зірвавши численні російські інформаційні кампанії, спрямовані на спонукання України до капітуляції, відокремлення України від Заходу та створення сприятливих умов для повторного вторгнення. Адміністрація Байдена та Захід також зупинили та зірвали контрольовані Кремлем медіаоперації в Сполучених Штатах і Європі з початку повторного вторгнення, через що Кремлю було важко проводити успішні інформаційні операції. У результаті Москва не змогла досягти цілей, які переслідувала її кампанія перед повторним вторгненням. Проте Росія відновила здатність проводити окремі інформаційні кампанії на підтримку конкретних стратегічних цілей і адаптувати ці кампанії для пом’якшення невдач на полі бою та створення умов для майбутніх запланованих операцій.

Російські інформаційні кампанії підтримують постійну стратегічну мету стримування або уповільнення надання Заходом матеріальної підтримки Україні. Президент Росії Владімір Путін, ймовірно, купився на власний наратив перед вторгненням про те, що Захід не підтримає Україну, а натомість прагнутиме підтримувати добрі відносини з Росією, що підживлювало його сподівання на швидку перемогу в Україні. Незабаром Путін зрозумів, що війна затягнеться через нездатність його військових досягти вирішальних перемог і дивовижну (для нього) рішучість України чинити опір, а також через дивовижну (для нього) готовність Заходу підтримати опір України. Після цього Путін почав зосереджуватися на підживленні аргументів західних лідерів про небезпеку надання Україні занадто великої кількості матеріальних засобів або певних видів матеріальних засобів. Ці російські інформаційні кампанії тривали безперервно, переслідуючи спільну мету – перешкоджати підтримці України Заходом незалежно від умов на полі бою. Інформаційні кампанії оперативного рівня, про які йдеться нижче, вкладаються в цю стратегічну мету, відповідним чином пристосовану до конкретних обставин на полі бою на даний момент.

Російські інформаційні кампанії оперативного рівня спрямовані або на створення умов для запланованих російських операцій, або на пом’якшення російських воєнних невдач. Росія формує інформаційний простір у рамках підготовки до наступальних операцій, щоб перешкодити Україні в утриманні бойової ініціативи чи підготовці до наступу. Росія також використовує інформаційні кампанії, щоб стримати Захід від підтримки контрнаступальних зусиль України та використання російських воєнних невдач. Деякі з цих російських інформаційних кампаній також мають на меті відновити геостратегічне стримування Росії шляхом перебудови сили, яка була головною рисою російських інформаційних кампаній до повторного вторгнення 2022 року.

Росія використовує наратив про те, що Україна не в змозі перемогти Росію через невідповідність сил між двома державами, щоб пом’якшити великі невдачі Росії або нездатність Росії досягти швидких успіхів у великих наступальних операціях. Російські інформаційні кампанії на початку вторгнення спиралися на посилення припущення про те, що Росія володіє «другою за величиною армією у світі» з передовими військовими можливостями. Ці інформаційні операції мали на меті ввести в оману Захід і Україну, що будь-які перекидання військової техніки будуть неактуальними, оскільки Україна не зможе протистояти наступальним операціям, що стрімко розгортаються з різних напрямків, і буде вразливою для російського нападу. Наприклад, на початку березня 2022 року Кремль погрожував, що Росія розглядатиме триваючі поставки західної військової допомоги Україні як законні військові цілі. Однак росіяни не продемонстрували можливості динамічного націлювання, необхідного для завдання ударів по рухомій західній техніці в Україні протягом першого року війни, а натомість вдалися до витрачання своєї високоточної зброї на удари по стаціонарній цивільній енергетичній інфраструктурі по всій Україні.

Кремль переформулював свої інформаційні операції, щоб перебільшити важливість кожного тактичного наступу після виходу Росії з Київської області та передислокації на Донбас навесні-влітку 2022 року. Новий наратив відкоригував ідею російської військової могутності від масштабних наступальних операцій, які вже були неможливими, до здатності добиватися стабільних і значних успіхів на передовій. Цей наратив мав на меті деморалізувати українців і переконати Захід у неспроможності України протистояти нібито переважаючій силі, яка уможливила хоч високою ціною, але просування Росії, яке зрештою досягло апогею на всьому театрі дій, не досягнувши вирішальних стратегічних ефектів. Перебільшення незначних перемог також дозволило Кремлю пояснити повільні темпи наступу внутрішній аудиторії, яка була зумовлена ​​очікуванням швидкого успіху Росії в Україні. Обидві версії наративу — передбачуваний бліцкриг на початку війни та враження нестримного, хоча й повільного просування під час її другої фази — мали на меті частково стримати надання допомоги Заходом. Вони прагнули зміцнити уявлення про російську силу до вторгнення та применшити успішний опір України в надії, що Захід відмовиться від підтримки зусиль України виграти війну. У цьому вони зазнали невдачі.

Росія у вересні-листопаді 2022 року активізувала наративи про ризик ядерної ескалації, щоб відновити стримування та переконати Захід не надавати Україні ресурси, необхідні для продовження контрнаступу після нищівних воєнних провалів Росії в Харківській області. Путін почав робити навмисно розпливчасті та загальні посилання на використання ядерної зброї під час своєї анексійної промови 30 вересня після широкомасштабних українських контрнаступальних операцій у Харківській області. Сплеск ядерної риторики також послідував за непопулярним наказом Путіна про мобілізацію від 21 вересня, який зробив Путіна вразливим як у міжнародній, так і в внутрішній сферах. Путін і ключові чиновники Кремля активізували риторику про ядерну ескалацію протягом жовтня 2022 року, яка врешті досягла кульмінації на початку — у середині листопада, ймовірно, в результаті розширення міжнародного діалогу з Росією та протидії її ядерним загрозам. Путін часто використовував ледь завуальовані ядерні загрози, щоб створити ідею про те, що Росія є великою державою, з якою Захід повинен уникати конфронтації. Однак ядерна інформаційна операція восени 2022 року, ймовірно, мала на меті стримати Захід від негайного посилення масштабних контрнаступів України на сході та півдні України, розпалюючи ірраціональні та невиправдані побоювання, що Путін може відреагувати на українську перемогу ядерною ескалацією. Путін залишається дуже розважливим і не схильним до ризику актором, який продовжуватиме використовувати ядерний потенціал Росії та страх Заходу перед ядерною ескалацією, щоб демонструвати свою владу на Заході та в Росії, фактично не ризикуючи обміном ядерними ударами з НАТО. Путін також, ймовірно, намагався за допомогою цих інформаційних операцій відновити позиції Росії як великої держави у світі та зберегти обличчя всередині країни після принизливих військових невдач.

Тепер зрозуміло, що зосереджена на мирних переговорах російська інформаційна кампанія, яка активізувалася в грудні 2022 року, була спрямована, серед іншого, на затримку надання західних танків та іншої передової техніки, необхідної для продовження українських механізованих контрнаступів, щоби створити умови для планованих Росією наступальних операцій. Протягом грудня 2022 року Кремль різко посилив фальшивий наратив переговорів, коли численні російські офіційні особи навмисно вводили в оману сигналами про готовність Москви вести серйозні переговори з Україною. Спочатку Кремль запровадив цю інформаційну операцію на початку вересня 2022 року після того, як Україна оголосила про початок контрнаступальних операцій (нібито в Херсонській області), але до звільнення Україною більшої частини Харківської області, і Путін згадав про ідею повернення за стіл переговорів у своїй анексійній промові 30 вересня. Кремль, однак, послідовно дотримувався своїх максималістських цілей і не пропонував жодної серйозної бази для переговорів. Інтенсифікація наративу взимку 2022 року збіглася з підготовкою Росії до великої наступальної операції, запланованої на початок 2023 року, і Кремль намагався скористатися бажанням Заходу до мирних переговорів і таким чином перешкодити постачанню західних танків Україні до того, як Росія зможе це зробити, повернувши ініціативу на сході України. Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, зокрема, сигналізував про завершення інформаційної операції, оголосивши 27 грудня, що Росія продовжуватиме шукати воєнне рішення в Україні. На той момент було занадто пізно Заходу вчасно відправити танки, щоб перешкодити російській наступальній операції, яка почалася приблизно через місяць. Російський наратив мирних переговорів, безсумнівно, не був єдиною чи навіть головною причиною затримки надання Заходом танків Україні. Однак час його початку, посилення та припинення Кремлем переконливо свідчить про те, що це було приурочено для підтримки російського наступу, який зараз триває.

Росія продовжує свої зусилля щодо формування західних поставок зброї великої дальності та танків в Україну, поширюючи наратив про те, що Україна навмисно погрожуватиме Росії цією зброєю замість того, щоб ставити пріоритет на звільнення окупованих Росією територій. Путін звинуватив Сполучені Штати у навмисному затягуванні війни 22 грудня 2022 року після дозволу США на передачу Україні ЗРК Patriot 21 грудня 2022 року, Путін абсурдно натякнув, що Україна використовуватиме «Патріоти» (оборонні системи протиповітряної оборони) для ударів по території Росії, при тому, що Україна благала про ці системи, щоб зупинити триваючу повітряну та ракетну кампанію Росії по українській енергетичній інфраструктурі восени 2022 року. Ця інформаційна операція мала на меті, як і інформаційна кампанія переговорів, призупинити допомогу Заходу, яка би зірвала поточні та заплановані російські воєнні операції.

Кремлівські чиновники продовжують нарощувати наратив про те, що передача Заходом високоточних ракетних систем більшої дальності та танків «Леопард» становить нову загрозу безпеці Росії, навіть якщо вони становлять не більшу загрозу, ніж поставка радянських танків чи інших високоточних систем. Українці не використовували надані Заходом системи HIMARS для ударів по території Росії, хоча ці системи вже досягають важливих об’єктів в Росії. І думка про те, що Україна вторгнеться в Росію за допомогою німецьких «Леопардів», викликає сміх. Мета цієї російської інформаційної кампанії двояка: по-перше, якомога довше затримати прибуття західних танків, щоб затримати відновлення українських контрнаступів і виграти час для власних наступальних операцій Росії, по-друге, порушити формулювання узгодженого західного підходу до повного переходу України на західні системи озброєнь — те, що Захід зрештою повинен буде зробити, оскільки він вичерпав свої запаси зброї радянських часів і не може виробляти чи придбати більше.

Росія продовжить використовувати інформаційні операції для прямої підтримки окремих воєнних операцій в Україні, особливо після того, як вона відновить ініціативу на передовій на сході України. Кремль відновлює наратив, у якому перебільшує перемоги Росії на передовій, продовжуючи наступ на Бахмут і Лиман. Міністерство оборони Росії з гордістю демонструє перемоги над захопленими населеними пунктами навколо Бахмута, але вплив таких інформаційних операцій слабшає — і Україна, і провоєнні російські націоналісти через рік російської воєнної некомпетентності стали менш готові сприймати заяви про неминучу перемогу Росії за чисту монету. Але ці інформаційні операції все одно можуть посилитися, якщо російські сили почнуть досягати значних успіхів, а російські інформаційні операції, які зараз здаються неефективними, все ж можуть підготувати умови, які актуалізуються, коли обставини зміняться.

Схоже, на момент цієї публікації Кремль також розвиває інші наративи: націоналістичні чиновники роблять дивовижні ядерні погрози у відповідь на нещодавні положення Заходу про озброєння та зобов’язання щодо їх передачі. Заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Вершинін 11 лютого також почав відновлювати розмови про готовність Росії вести переговори з Україною «без попередніх умов», але «виходячи з реальності, яка існує сьогодні» та з урахуванням максималістських цілей Росії — іншими словами, це все ще рівнозначно капітуляції України. Кремль також може знову запровадити наратив тупикової ситуації, який він раніше використовував, щоб знецінити українські контрнаступи в Херсоні наприкінці серпня 2022 року. Заява Вершиніна може бути еволюційним наративом мирних переговорів, спрямованим на тиск на Захід, щоб змусити Україну піти на превентивні поступки або запобігти кульмінації російських операцій на Донбасі. Це також може бути продовженням російських зусиль із затримки та зриву надання систем озброєння, яким Україна має скористатися цією кульмінацією. Захід повинен враховувати, що російські обговорення переговорів можуть взагалі не стосуватися переговорів чи умов миру, а радше бути інформаційними кампаніями, спеціально спрямованими на те, щоб Росія пройшла через вікна можливостей або вразливості на полі бою.

Усі ці інформаційні кампанії підтримуватимуть головні стратегічні цілі Кремля щодо відокремлення Заходу від України, стримування або затримки постачання західних військових засобів і загалом підриву підтримки Заходом України та згуртованості західної коаліції. Багато інформаційних кампаній також переслідуватимуть конкретні оперативні цілі, встановлюючи умови для запланованих російських воєнних заходів. Західні лідери повинні визнати ці операції такими, якими вони є в контексті подій на полі бою, і протистояти спокусі вступати в російські інформаційні операції, хай і на власних умовах. З’являтиметься більше таких наративів, і Захід повинен критично розглянути реалії на полі бою, щоб підірвати ефективність зусиль Росії у гібридній війні. Захід має стежити за появою та посиленням певних інформаційних операцій у певний час, щоб належним чином оцінити та відреагувати на ці кампанії, як це робила адміністрація Байдена перед повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року. Здатності Росії проводити вмілі інформаційні кампанії на підтримку зусиль гібридної війни було завдано серйозної шкоди вмілою контрінформаційною кампанією адміністрації Байдена та власними діями та невдачами Росії в Україні. Але Путін працює над відновленням своїх можливостей у цій сфері та досягає обмежених, але важливих успіхів, особливо коли він може формувати інформаційні кампанії, які резонують із дискусіями та страхами, які вже є помітними на Заході.