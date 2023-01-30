ISW: Затримка із прогнозовано необхідною західною допомогою закривала вікна можливості України.

Вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW) нині опублікував свій рапорт про вплив затримок із відправленням висококласних систем озброєння в Україну на здатність України використовувати вікна можливостей протягом цієї війни.

Затримки з наданням Україні західних систем дальнього вогню, передових систем протиповітряної оборони і танків обмежили її здатність скористатися можливостями для проведення більших контрнаступальних операцій, створеними недоліками та невдачами російських військових операцій. Західні дискусії щодо передбачуваних «патових» умов і труднощів або неможливості повернення Україні значних частин території, захопленої Росією у 2022 році, недостатньо пояснюють, як затримки Заходу з наданням необхідного військового обладнання загострили ці проблеми. Повільна авторизація та надходження допомоги були не єдиними факторами, які обмежують здатність України розпочати продовження широкомасштабних контрнаступальних операцій. Затримці контрнаступу також сприяли ендогенні чинники української армії та прийняття українських політичних рішень.

Військова допомога, надана очолюваною США західною коаліцією, була важливою для виживання України, і цей рапорт ілюструє важливість цієї допомоги, а також її обмеження. Західні військові поради перед вторгненням 24 лютого допомогли українським військовим протистояти початковому російському вторгненню. Західні системи озброєння, такі як протитанкова ракета Javelin, допомогли Україні перемогти цей натиск і відкинути російську атаку на Київ до вихідних точок. Постачання членами західної коаліції основних систем зброї та боєприпасів радянських часів дозволило українській армії діяти протягом усієї війни. Постачання більш досконалих західних систем, таких як 155-мм артилерія американського виробництва (у квітні), а потім HIMARS (у червні), сприяло українським контрнаступам, які звільнили більшу частину Харківської області, а потім захід Херсонської області. Прибуття західних систем протиповітряної оборони NASAMS у листопаді допомогло зменшити гостроту атак безпілотників та ракет, які атакували українську цивільну інфраструктуру.

Можна виділити три основні періоди війни. Росіяни володіли ініціативою і вели наступ з 24 лютого по 3 липня 2022 року, після чого їхні атаки досягли апогею. Українці перехопили ініціативу та розпочали широкомасштабні контрнаступи в серпні, які продовжилися до звільнення західної частини Херсонської області 11 листопада. Відтоді Україна не змогла розпочати нового великого контрнаступу, дозволивши конфлікту перейти у позиційну війну та надання росіянам можливості відновити ініціативу, якщо вони захочуть, і підняти планку для майбутніх українських контрнаступів, навіть якщо вони цього не зроблять. На формування цих періодів сильно вплинула схема постачання західної допомоги.

Небажання Заходу розпочати постачання Україні високоякісних систем озброєння, зокрема танків, систем дальнього удару та систем протиповітряної оборони, обмежило здатність України розпочинати та продовжувати широкомасштабні контрнаступальні операції. Розумний план контрнаступальної кампанії передбачає якнайшвидше зупинення наступу противника, початок рішучих контрнаступів відразу після кульмінації наступу противника, щоби скористатися дезорганізацією та неготовністю противника до наступних великих операцій, а потім продовження контрнаступальних операцій з якомога коротшими паузами між ними, щоб не дати противнику відновити свої сили і, можливо, ініціативу. Українська армія зіткнулася з багатьма внутрішніми проблемами, щоб це зробити. Однак зброя та припаси завжди є центральними для планування та проведення ефективних кампаній. Україна не мала значущої оборонної промисловості, вступаючи у війну, і тому майже повністю покладалася на своїх західних спонсорів у забезпеченні матеріальними засобами, необхідними для зупинки початкового російського наступу, а потім, і навіть більше, – для початку та підтримки контрнаступів. Таким чином, моделі західної допомоги значною мірою сформували здатність України розробляти та виконувати обґрунтовані плани кампанії.

Індикатори того, що російські наступи досягнуть кульмінації та що західна зброя знадобиться у великих масштабах, чітко з’явилися наприкінці травня та в червні.

Якби метою Заходу було скоротити війну шляхом прискорення звільнення Україною окупованих територій, оцінка того, що запаси зброї радянських часів у дружніх державах вичерпуються, мала б спровокувати фундаментальну зміну в наданні західної допомоги, починаючи з червня 2022 року. Захід мав почати підготовку для переходу України на використання західних озброєнь, включаючи танки, артилерію та авіацію, до початку літа 2022 року та до прогнозованого апогею російських наступальних операцій.

Україна використала ті системи, які Захід надав їй у розпорядження, щоби скористатися вікном можливостей, яке надала російська кульмінація після захоплення Лисичанська 3 липня 2022 року, для початку контрнаступальних операцій. У липні українські війська почали використовувати надані США системи HIMARS для створення умов для контрнаступу як у Харківській, так і в Херсонській областях. 6 вересня Україна розпочала свій перший великий контрнаступ у Харківській області. Цей контрнаступ мав приголомшливий успіх, звільнивши понад 12 000 квадратних кілометрів території під час шестиденного блискавичного наступу, який захопив і знищив частину найелітніших механізованих частин російської армії.

Після харківського контрнаступу українці розпочали контрнаступ у Херсонській області. Цей контрнаступ відбувався значно повільніше й обережніше, ніж харківський контрнаступ частково тому, що українці хотіли уникнути боїв (і, отже, знищення) у місті Херсон, але значною мірою і тому, що вони боялися, що на той момент вичерпаються контрнаступальні можливості. Захід усе ще відмовлявся постачати броньовану техніку і все частіше попереджав про брак навіть артилерійських систем і боєприпасів, які він постачав.

Якби Захід почав надавати Україні обладнання, необхідне для постійних контрнаступальних операцій, коли російські наступи досягали апогею, Україна могла би розпочати ці контрнаступальні операції раніше. Якби Захід почав працювати над повним переходом України на західні системи, коли необхідність цього стала очевидною влітку 2022 року, можна було підготуватися до продовження контрнаступальних операцій після Херсона і тим самим позбавити росіяни можливості відновити свої сили та спробувати відновити ініціативу.

Росіяни скористалися цими затримками та невдачами. І Бахмутська операція, і ракетно-дронова кампанія чинили тиск на Україну, що відволікало від зусиль із підготовки до подальших контрнаступів.

Російські війська також витратили значні ресурси восени 2022 року на створення довгої лінії опорних польових укріплень у Луганській області для захисту від наступу України. Масова мобілізація російських зеків "групою Ваґнера" швидко сформувала десятки тисяч "солдатів", яких використовували в атаках, що призвели до жахливих втрат з боку Росії, але створило великий тиск на українських захисників у листопаді, грудні та січні.

Неминуча затримка між обіцянкою Заходу надіслати новітні військові системи та здатністю українців їх використовувати означає, що західні лідери повинні вводити їх, коли з’являться перші ознаки того, що вони знадобляться, а не тоді, коли ситуація стане жахливою. Якби західні лідери почали підготовку до використання західних танків у червні 2022 року, коли з’явилися перші чіткі ознаки необхідності цієї техніки, українські сили змогли б почати їх використовувати в листопаді-грудні.

Таким чином, постійні затримки в постачанні західного матеріального забезпечення, коли ставало очевидним, що воно є чи незабаром буде потрібним, сприяли затягуванню конфлікту. Звичайно, це не єдина причина такого затягування, але Захід має визнати внесок, який зробили ці затримки у перешкоджання здатності України швидше звільняти більшу частину своєї території.

Нещодавні зобов’язання Заходу щодо надання Україні танків і бронетехніки, необхідних для подальших контрнаступальних операцій, є важливими, але затримки з виконанням цих зобов’язань могли коштувати Україні вікна можливостей для контрнаступу цієї зими. Україна ще може розпочати давно запланований контрнаступ цієї зими, що дещо пом’якшить наслідки зволікань Заходу з наданням необхідної допомоги. Однак затримка з початком цього контрнаступу досі дозволила росіянам зробити його важчим і дорожчим. Затримка також дозволила Росії створити умови для власного наступу, що значно ускладнило розробку української кампанії.

Якщо Україна ще не має матеріальних засобів, необхідних для початку свого контрнаступу, то їй, можливо, доведеться чекати багато тижнів, поки західні танки прибудуть у достатній кількості для підтримки поновлених зусиль. Ймовірно, затримку подовжить погода. І росіянам, і українцям доведеться враховувати сльоту в березні-квітні, яка ускладнить, а то й унеможливить швидкісні механізовані контрнаступи. Україні, можливо, доведеться почекати пізньої весни або початку літа, перш ніж відновити свої широкомасштабні зусилля зі звільнення стратегічно важливої ​​території. Це дасть можливість росіянам проводити успішні наступальні операції.

Захід повинен уникати помилкових висновків про неможливість майбутніх українських контрнаступів, виходячи з часових рамок, накладених власними затримками Заходу в забезпеченні необхідних матеріальних і метеорологічних умов. Поточні та заплановані російські наступальні операції, найімовірніше, завершаться без досягнення вирішальних з оперативної точки зору успіхів і таким чином, що цілком можуть створити сприятливі умови для українських контрнаступів, особливо після того, як Україна адсорбує прибулі західні танки. ISW продовжує вважати, що Україна може звільнити критично важливу територію за нинішнього і обіцяного рівня західної підтримки, і що для Сполучених Штатів та їхніх західних партнерів є питанням життєво важливих національних інтересів, щоб Україна зробила це.