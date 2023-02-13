355-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:34 Українські танкісти вже почали тренуватися на танках Leopard 2 у Польщі. "До Польщі на навчання прибули 105 українських військових, які навчаються на Leopard 2. Йдеться про 21 екіпаж танків, а також технічний персонал обслуговування танків", – розповів на танковому полігоні у Свєнтошуві керівник навчальної групи полігону 10-ої бронетанкової бригади Кшиштоф Сєрадзький. Навчання йдуть уже тиждень, а загалом курс триватиме близько місяця. Зі слів Сєрадзького, українці тренуються щоденно по 10-12 годин. Вояки мають досвід управління танками, тому їм легше опанувати нові машини. "Українці швидко вчаться, немає проблем з опануванням цієї військової техніки", – підкреслив Сєрадзький, згідно з "Укрінформом".

15:09 Росія розпочала нову хвилю наступальних операцій проти України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Ми посилимо та підкріпимо нашу підтримку для України. Майже рік з часу вторгнення президент Путін не готується до миру. Він розпочинає нові наступи. Ми повинні продовжувати надавати Україні те, що їй потрібно для перемоги, і щоби досягти справедливого і стійкого миру", – заявив Столтенберг на брифінгу напередодні дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу, котре відбудеться 14-15 лютого у Брюсселі. Генеральний секретар НАТО підкреслив, що становище вимагає швидкого логістичного забезпечення України озброєнням. "Ключові спроможності, такі, як боєприпаси, пальне, запасні деталі, повинні потрапити в Україну до того, як Росія може перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість збереже життя. Якщо Путін виграє в Україні – це стане для нього та інших авторитарних режимів посланням про те, що застосування сили приносить винагороду. Це зробить світ більш небезпечним і всіх нас більш вразливими", – наголосив Столтенберг.

14:58 Президент України Володимир Зеленський відрекомендував колективу Служби безпеки України Василя Малюка, нещодавно призначеного головою СБУ. "Від початку повномасштабного вторгнення Василь Васильович Малюк довів, що є патріотом, професіоналом і саме тією людиною, яка повинна керувати Службою безпеки нашої держави", – прокоментував Зеленський. А команді МВС Президент України представив нового міністра Ігоря Клименка. "Серед головних завдань Ігоря Володимировича – довіра й повага", – заявив Зеленський.

14:42 Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Мінська на переговори з представниками режиму Лукашенка. Угорський міністр заявив, що "представлятиме мирну позицію" під час візиту. А опонентам, котрі критикуватимуть його поїздку, сказав, що "канали зв’язку треба тримати відкритими", інакше він і не міг би "донести послання про заклик до миру".

14:19 Неподалік від Старого Села на Львівщини біля траси Львів-Івано-Франківськ демонтували пам'ятник радянському солдатові.

13:57 Служба безпеки України затримала колаборанта, який співпрацював із російськими окупантами як керівник сектору створеного загарбниками "управління пенсійного фонду "лнр" у Новопсковському районі". "Зловмисник приховано прибув до столиці, де намагався "легалізуватись" під виглядом волонтера місцевого представництва Товариства Червоного Хреста України. Під час "працевлаштування" до гуманітарної установи колаборант видавав себе за переселенця з Луганщини і приховав факти своєї співпраці з агресором", – розповіли у спецслужбі.

13:31 Данія передала Україні 19 самохідних гаубиць CAESAR – увесь свій запас зброї цього виду. Міноборони України подякувало Данії за допомогу.

13:11 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 8 ракет (як і вчора), попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

13:05 Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтвердила "тверду і впевнену" підтримку України з боку її уряду відразу після того, як експрем'єр Сильвіо Берлусконі прокоментував зустріч Мелоні та Зеленського на саміті ЄС у Брюсселі, заявивши, що якби він усе ще був прем'єр-міністром, то не зустрівся б із Зеленським, оскільки, мовляв, Росія напала, бо Зеленський атакував два автономні регіони на сході України на Донбасі.

У Міністерстві закордонних справ України вважають неприйнятними заяви колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі на адресу Президента Володимира Зеленського і нагадують про політичну та моральну відповідальність за заохочення рф до продовження злочинів в Україні. Речник МЗС Олег Ніколенко нагадав, що у 2010 році тодішній прем'єр Італії Берлусконі під час офіційної церемонії зустрічі з Муаммаром Каддафі у Лівії у присутності телекамер цілував руки лівійському диктатору, аби продемонструвати свою лояльність, і додав: «Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського Президента – спроба поцілувати по лікті в крові руки путіна. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору»,

12:56 Європейський Союз має намір додати чотири російські банки, в тім числі "Альфа-Банк", до нового пакета санкцій. Загалом у список можуть включити 130 фізичних та юридичних осіб – чиновників, військовиків та пропагандистів із РФ. До санкційного списку також можуть потрапити компанії й особи з Малі та Ірану, пов’язані з Росією або ПВК "Вагнер", пише Politico.

12:40 Президент Молдови Мая Санду заявила, що Росія готує диверсійні дії з метою здійснення державного перевороту в республіці, повідомивши, що нещодавні заяви Президента України Володимира Зеленського щодо плану Москви дестабілізувати ситуацію в Молдові були підтверджені Службою інформації та безпеки республіки. За її словами, "такі спроби здійснювалися і раніше, восени минулого року. Але вони не були реалізовані завдяки рішучим діям наших органів безпеки. Акцент робився на енергетичну кризу, щоб спровокувати невдоволення населення та здійснити агресивні дії під час протестів".

12:06 Російські війська зазнають дуже великих втрат, але продовжують штурмувати Вугледарський напрямок, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський. Лише за минулий тиждень було знищено 130 одиниць ворожої техніки, з них 36 танків, було розбито підрозділ "Піонів" з п'яти одиниць. 155-та бригада морської піхоти тихоокеанського флоту РФ знищена майже повністю. Її залишки зчинили бунт, зокрема й через позастатутні відносини, грошові побори, в тім числі на "допомогу загиблим побратимам". "Укрзалізниця" виділила 20 рефрижераторів, які мають доставити тіла загиблих окупантів на кордон із РФ. Велика кількість росіян, зокрема вагнерівці та морпіхи 40-ї і 155-ї бригад, здались у полон. За словами Дмитрашківського, під Вугледаром ворог застосовує так звану "тактику Жукова" – наступ хвилями, коли за підтримки бронетехніки висувається взвод до 30 людей, які йдуть у лобову атаку по відритій місцевості і, відповідно, гинуть.

11:51 Міністр оборони України Олексій Резніков вирушив на дев'яте засідання у форматі "Рамштайн" і повідомив про головні питання порядку денного:

• захист українського неба, у тому числі через залучення авіаційної платформи,

• розбудова «танкової коаліції»,

• формування запасу міцності щодо боєприпасів,

• тренінгові програми для наших воїнів,

• стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація «Військового шенгену».

11:24 В Україну на чолі з Гевіном Греєм прибула з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів місія Міжнародного валютного фонду, повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян. Міжнародний валютний фонд у березні може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму 16 мільярдів доларів, щоб покрити потреби країни й посприяти збільшенню іншого міжнародного фінансування. Уже в перший рік дії нової програми Україна може отримати від 5 до 7 мільярдів доларів, але перший транш у найкращому разі може надійти в квітні 2023 року.

11:06 Споживання в енергомережі України порівняно з вихідним днем поступово зростає, що є прогнозовано для початку робочого тижня, але наявної потужності достатньо, щоб покрити потреби споживання, дефіцит потужності в енергосистемі поки що відсутній, підтвердили в Укренерго заяву міністра енергетики. Відсутність дефіциту пояснюється тим, що після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на декількох теплових електростанціях, ще й через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції, а збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії; також триває імпорт електроенергії зі Словаччини. Лімітів споживання до областей на сьогодні поки що не доводили. Однак через пошкоджену мережеву інфраструктуру в Одесі діють графіки погодинних відключень. У Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та у м. Київ у міру зростання споживання теж можливе застосування відключень відповідно до графіків операторів систем розподілу для уникнення ризику перевантаження обладнання.

10:43 Іран у 2022 році передав Росії партію із 18 бойових безпілотних літальних апаратів (БПЛА) далекого радіусу дії, пише The Guardian. Угода між Москвою та Тегераном була укладена в листопаді, коли російська делегація домовилася про постачання шести безпілотників Mohajer-6, а також 12 безпілотників Shahed 191 і 129. На відміну від дронів-камікадзе, які раніше Іран постачав Росії, ці БПЛА розраховані на багаторазове використання – після удару вони повертаються на базу. Росія зацікавлена в постачанні більш досконалих дронів, оскільки ЗСУ навчилися досить ефективно збивати Shahed-131 і Shahed-136, які в Росії перейменовують на «Герань-1» та «Герань-2». Безпілотники до Росії доставляли двома маршрутами – частину з них відправили іранським судном, яке передало вантаж кораблю ВМФ РФ у Каспійському морі, решту доставила іранська державна авіакомпанія. Іран разом із дронами надіслав групу з 54 інструкторів, які допомогли російським військовим освоїти безпілотники. Поставлені Росії БПЛА були вироблені на тому ж заводі в місті Ісфаган, який наприкінці січня зазнав повітряної атаки. Це, за версією видання, ставить під питання майбутні постачання безпілотників Росії, оскільки фабрика могла бути сильно пошкоджена внаслідок удару.

10:21 Сьогодні, у перший робочий день тижня, незважаючи на суттєве збільшення обсягів споживання, енергосистема України продовжує забезпечувати потреби споживачів в електроенергії, обсяги її виробництва відповідають обсягам споживання, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. У зв'язку з цим стабілізаційні відключення світла можуть застосовуватись лише в декількох регіонах, де внаслідок суттєвого пошкодження розподільних мереж є проблеми з доставкою електроенергії всім споживачам.

10:10 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Станом на 7 лютого 2023 року зображення з відкритих джерел вказують на те, що Росія, ймовірно, продовжила зміцнювати оборонні укріплення в центрі Запорізької області на півдні України, зокрема поблизу Тарасівки. Станом на 8 січня 2023 року Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області. Незважаючи на те, що Росія зосередила свої оперативні зусилля на центральній частині Донбасу, вона, як і раніше, занепокоєна захистом крайніх ділянок своєї розширеної лінії фронту. Про це свідчить продовження будівництва оборонних укріплень у Запорізькій та Луганській областях та розгортання особового складу. Лінія фронту Росії в Україні становить приблизно 1288 км, з них лінія фронту в окупованій Росією Запорізькій області – 192 км. Значний прорив українських військ на Запоріжжі поставив би під сумнів життєздатність російського "сухопутного мосту", що з'єднує Ростовську область і Крим; успіх України в Луганську ще більше підірвав би проголошену Росією воєнну мету – "звільнення" Донбасу. Рішення про те, протидії якій із цих загроз віддати перевагу, ймовірно, є однією з головних дилем для російських оперативних планувальників.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 138 340 (+560) осіб, танків – 3283 (+3) од., бойових броньованих машин – 6492 (+4) од., артилерійських систем – 2290 (+3) од., РСЗВ – 465 (+0) од., засобів ППО – 234 (+0) од., літаків – 296 (+0) од., гелікоптерів – 286 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10) од., крилатих ракет – 857 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5150 (+2) од., спеціальної техніки – 217 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

96,1% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

37,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

85,8% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

74,3% артилерійських систем (з них 1,9% за минулий тиждень),

41,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

23,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,1% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

16,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі. В той же час противник завдав 4 ракетних удари та здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них Товстодубове, Бачівськ, Басівка і Попівка Сумської області та Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Зокрема це Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Спірне, Васюківка, Івано-Дар’ївка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут, Ступочки і Кліщіївка. Загалом 16 населених пунктів. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, включно з Тоненьким, Авдіївкою, Первомайським, Золотою Нивою, Невельським, Красногорівкою, Мар’їнкою, Пречистівкою та Богоявленкою Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Степове, Ольгівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Степногірськ і Чарівне Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів, зокрема, Милове, Зміївка, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівка та Дніпровське Херсонської області. Для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області противник направив туди близько 200 військовослужбовців росгвардії. Їх розселили на території бази відпочинку Чайка в населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів. Через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням, з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок. Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30 відсотків від усіх поранених. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські офіційні особи продовжували сумніватися в здатності російських військ розпочати широкомасштабні стратегічні наступальні операції в Україні.

• Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські війська, ймовірно, зазнали найвищих втрат в Україні з перших тижнів вторгнення на основі статистики, отриманої від українського Генштабу, із середнім показником 824 втрати на день за минулий тиждень. У міноборони Великої Британії заявили, що не можуть перевірити методику українського Генштабу щодо підрахунку втрат росіян.

• Депутат держдуми Росії закликав посилити законодавство про цензуру, щоб захистити російських військових від критики.

• Головне управління військової розвідки України (ГУР) оприлюднило фрагмент перехопленого розмови операторів безпілотників Shahed в Україні, які розмовляли курдською та фарсі, і заявило, що російські сили можуть використовувати курдських найманців для керування іранськими безпілотниками в Україні.

• Російські джерела стверджували, що російські війська продовжують наступальні операції на північний захід від Сватового. Російські війська продовжували наступальні операції навколо Кремінної – за повідомленнями, у цьому районі відбулося 23 бойові зіткнення.

• Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Прігожин заявив, що війська "групи Ваґнера" захопили Красну гору на північ від Бахмута. Пригожін також боехливо стверджував, що сили "групи Ваґнера" є єдиними російськими силами в радіусі 50 км від Бахмута.

• Українські офіційні особи повідомили, що російські сили в Херсонській області не мають можливостей розпочати повномасштабний наступ, підтверджуючи попередні оцінки ISW.

• Представник Головного управління військової розвідки України Вадим Скібіцький заявив: українські посадовці вважають, що російські чиновники відкладуть заплановану другу хвилю мобілізації через збереження проблем першої хвилі мобілізації.

• Російські джерела стверджували, що Росія може побудувати базу Чорноморського флоту в окупованому Маріуполі.

• CNN опублікував інтерв'ю з двома військовополоненими, які були новобранцями "групи Ваґнера", які стверджували, що "група Ваґнера" серйозно вводила новобранців в оману щодо характеру війни та бойових завдань. Бойовики стверджували, що сили "групи Ваґнера" використовували новобранців з тюрем влітку у штурмах "людської хвилі" навколо Лисичанська, що призвело до значних втрат.