Січневий дефіцит бюджету РФ становить 1,8 трильйона рублів.

Рік тому бюджет було виконано з профіцитом 125 мільярдів рублів.

 

 

Свій федеральний бюджет у січні 2023 року Росія виконала з дефіцитом 1,776 трильйона рублів. Як подає інформаційне агентство РБК з покликом на попередні дані міністерства фінансів РФ, рік тому січневий бюджет було виконано з профіцитом 125 мільярдів рублів.

 

Як зазначає РБК, дефіцит бюджету у січні став рекордним для цього місяця. Дефіцит сягнув 60% від планів на 2023 рік – закон Росії про федеральний бюджет на весь 2023 передбачає дефіцит на суму 2,93 трильйона рублів.

 

За даними мінфіну РФ, доходи у річному вираженні скоротилися на 35%, до 1,36 трильйона рублів, а витрати зросли на 59%, до 3,12 трильйона рублів.

 

У прибутковій частині найбільше скорочення відбулося в категорії нафтогазових надходжень – вони становили 426 млрд руб., знизившись на 46% до січня 2022 року. Це пов'язано насамперед із падінням котирувань цін на нафту російської марки Urals та скороченням обсягів експорту природного газу, зазначили у міністерстві фінансів РФ.

 

Міністерство фінансів Росії вперше продало з Фонду національного добробуту частину золота – 3633 кілограми – щоб покрити дефіцит бюджету. З цією ж метою мінфін продав 2,3 мільярда юанів. Дохід від угод із золотом та юанем становив 38,5 мільярда рублів.

07.02.2023

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