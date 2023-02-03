Через протести у Польщі сповільнився рух автівок через кордон.

Сьогодні, 3 лютого, у пунктах пропуску на кордоні з Польщею на Львівщині збільшилась кількість транспорту. Крім того, спостерігається уповільнення пропуску вантажівок в обох напрямках. Причиною є протести на території Польщі. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За словами представників польської прикордонної варти, сьогодні на під’їзних дорогах до пунктів пропуску «Корчова – Краківець», «Медика – Шегині», «Хребене – Рава-Руська» та «Дорогуськ – Ягодин» заплановано проведення акцій протесту мешканцями прилеглих до кордону населених пунктів Польщі.

«Станом на сьогодні пропускні операції у пунктах пропуску «Корчова – Краківець» та «Медика – Шегині» здійснюються ритмічно, пункти пропуску функціонують у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

Відтак у пункті пропуску «Хребене – Рава-Руська» зберігається збільшення кількості вантажівок, які очікують на виїзд до Польщі. Також прикордонники зазначили, що у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» відбувається сповільнення пропуску транспорту в обох напрямках. Проте черга перед пунктом пропуску суттєво не збільшилась.

Про можливі затримки у перетині українсько-польського кордону через заплановані акції протесту попереджали ще вчора. Як повідомило видання AgroPolska, протестують фермери. Причина в тому, що українське зерно нібито обвалило внутрішні ціни в Польщі, і вони змушені працювати собі у збиток.