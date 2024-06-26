У Львові ОСББ зможуть компенсувати частину вартості сонячних панелей та інверторів.

 

У Львові ОСББ зможуть отримувати з міського бюджету компенсації не лише частини вартості генераторів, але й акумуляторів, сонячних панелей та інверторів. Про це повідомила депутатка Львівської міської ради Уляна Пак.

 

"ОСББ зможуть отримати кошти від Львівської міської ради для часткової компенсації вартості сонячних електростанцій. Зараз ми оперативно реагуємо на ті виклики, які виникають у зв’язку з вимкненнями світла. Відтак надаємо можливість нашим ОСББ отримати підтримку від міста на встановлення сонячних панелей, інверторів, батарей для того, щоб забезпечити безперебійне постачання світла до помешкань львів’ян", – каже вона.

 

Сонячна станція на даху багатоповерхівки у Львові. Від сонячних панелей на вул. Торф'яній, 21-а не лише освітлюють під'їзди, а й запускають ліфти, інтернет, а також розетки на кожному поверсі.

 

За словами Уляни Пак, такі компенсації для ОСББ  сприятимуть забезпеченню власників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами енергії.

 

"Зрозуміло, що для багатоквартирного будинку – це великі витрати і місто готове їх покривати у визначених розмірах", – каже вона. 

 

Сума відшкодування не може перевищувати 50% вартості:

 

- електрогенератора, але не більше 200 тис. грн.

-  акумуляторних батарей (Тип акумулятора : LiFeP04), але не більше 10 тис. грн на 1 кВт

- сонячних панелей, але не більше 5 тис. грн на 1 Вт потужності

- гібридного інвертора, але не більше 4 тис. грн на 1 кВт потужності. 

 

26.06.2024

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