Відключення електроенергії на Львівщині не вплинули на обсяги споживання.

 

Від початку масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури росіянами та застосування графіків відімкнення електроенергії споживання електричної енергії на Львівщині зменшилося лише на 10-20%. Про це повідомляє пресслужба «Львівобленерго».

 

Через те, що обсяги споживання змінилися несуттєво, мешканці продовжують отримувати квитанції із майже такими ж сумами, що і до відключень електроенергії.

 

У «Львівобленерго» пояснюють – є кілька причин того, що споживання не зменшується. Зокрема:

 

- після відключень, коли є світло, споживачі максимально використовують електроенергію, вмикають усі енергозатратні прилади;

 

- деякі енергозатратні прилади, як-от бойлери та холодильники, у перші години після відновлення споживають більше електричної енергії, ніж у стабільному робочому режимі;

 

- через холодну погоду люди догрівають помешкання електричними обігрівачами, коли подають електроенергію;

 

- значні витрати електроенергії спричиняють залишені на зарядку в нічний час акумулятори або інші альтернативні потужні джерела живлення, а також ліхтарі, павербанки.

 

«Таким чином загальний обсяг споживання у більшості помешкань не змінився, відповідно не змінився і розмір рахунків», – кажуть у «Львівобленерго».

 

Енергетики закликають мешканців Львівщини не користуватися без потреби потужними електроприладами, особливо одразу після подачі електроенергії та в пікові години – між 07:00 та 11:00 і між 17:00 та 23:00. Це допоможе енергосистемі України і зменшить цифри у платіжках.

 

Тимчасом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала «Львівобленерго» на 85 тисяч гривень «за несвоєчасне оновлення інформації на сайті».

 

Комісія зазначила про порушення постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року №349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури», а саме в частині розміщення оператором системи розподілу на власному офіційному вебсайті в мережі інтернет інформації про час початку та закінчення перерви електропостачання споживачам із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) та актуалізації зазначеної інформації кожні 30 хвилин.

  

30.01.2023

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