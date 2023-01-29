340-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:40 Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує продовжувати прямі переговори з президентом Росії Владіміром Путіним у сподіванні на припинення війни РФ проти України. "Я також знову поговорю з Путіним по телефону, тому що це необхідно – говорити один з одним", – сказав канцлер в інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel. Шольц наголосив, що саме Путін може припинити "жахливу безглузду війну, яка вже коштувала сотень тисяч життів", ухваливши рішення вивести війська з України.

14:23 Джерела New York Times вказали на причину заміни командувача російськими військами в Україні: начальник генштабу Герасімов та міністр оборони Сергій Шойгу висловлювали невдоволення позицією Суровікіна, який досяг успіху в обороні, і запропонували повернутися до "гіпернаступу" з потенційною початковою метою взяти Краматорськ; ця пропозиція збіглася з позицією Путіна, який все ще наполягає на тому, щоб Росія захопила весь Донбас і навіть Київ. Відповідно, військові чиновники та аналітики очікують, що Герасімов буде під величезним тиском, щоб провести успішний наступ цієї весни.

13:37 Минулого року збройні сили Польщі набрали найбільшу кількість солдатів з моменту припинення призову в 2008 році, оскільки вторгнення Росії в Україну викликало підняло важливість захисту батьківщини, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

12:00 Споживання електроенергії енергосистемі України є на тому ж рівні, що й в суботу, дефіцит в енергосистемі далі є значним, оскільки з технічних причин в ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій, відповідно обсяг виробленої електроенергії в системі знизився, повідомили в Укренерго. До всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

11:20 Нідерландські компанії продають мікрочипи посередникам, які постачають їх до Росії, встановили журналісти NOS і Nieuwsuur. Мікрочипи постачають до РФ через китайських перекупників. Переважно йдеться про деталі із виробництва великих компаній, зокрема, NXP і Nexperia. Мікросхеми NXP виявили у російській броньованій гаубиці, крилатій ракеті та ударному гелікоптері. Чипи від NXP і Nexperia знаходили у російських безпілотниках, а чип NXP – в іранському БПЛА-камікадзе. Нідерландські компанії заявляють, що не торгують із РФ, а клієнтам заборонено продавати ці чипи підсанкційним країнам.

10:51 Новообраний президент Чехії Петр Павел домовився із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою здійснити спільний візит до України, пише словацьке видання Pravda.sk.

10:17 Група країн, котрі володіють танками Leopard, відбули переговори, "щоб спільно створити коаліцію донаторів сучасного броньованого озброєння для України". Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. На поширеній Блащаком фотографії – інтрига: за його спиною видно прапор Туреччини.

09:40 США протягом кількох наступних тижнів можуть прийнятти рішення про поставки Україні літаків F-16 і схвалення їхнього реекспорту з інших країн, пише Politico із посланням на поінформовані джерела.

09:13 У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 15 кораблів противника, серед них 3 ракетоносії із 20 "калібрами", повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

09:07 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми тижнями Міністерство освіти Росії подало детальнішу інформацію про впровадження раніше оголошеного плану включення базової військової підготовки в російську програму середньої школи. Модуль у рамках курсу "Основи безпеки життєдіяльності" включатиме навчання роботі з автоматами та ручними гранатами серії АК, військову муштру та салютування, а також використання засобів індивідуального захисту. Уроки стануть обов’язковими з 1 вересня 2023 року. Крім того, у грудні 2022 року Міністерство науки і вищої освіти анонсувало програму «Основи військової підготовки» для студентів ВНЗ. Ці ініціативи підкреслюють дедалі більш мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також є (імовірно навмисною) алюзією на Радянський Союз: подібна підготовка була обов'язковою в школах до 1993 року.

09:00 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 126 160 (+650) осіб, танків – 3197 (+8) од., бойових броньованих машин – 6366 (+22) од., артилерійських систем – 2195 (+7) од., РСЗВ – 453 (+0) од., засобів ППО – 221 (+0) од., літаків – 293 (+0) од., гелікоптерів – 284 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0) од., крилатих ракет – 796 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5037 (+10) од., спеціальної техніки – 199 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

93,5% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

36,7% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

84,1% автомобільної техніки (з них 1,9% за минулий тиждень),

71,2% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

40,7% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

23,5% літаків (з них 0,5% за минулий тиждень),

31,9% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень),

15,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:35 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 1 ракетного і 32 авіаційних удари та здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Середина Буда, Муравейня, Бачівськ, Будівельне, Волківка, Волфине та Юнаківка на Сумщині. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Глибоке, Козача Лопань, Дворічанське, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова, Стрілеча та Куп’янськ Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позицій наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині, Новоселівське Луганської області та Берестове -Донецької. На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони 21 населеного пункту, зокрема, Спірне, Біла Гора, Верхньокам’янське, Роздолівка, Бахмут, Нью-Йорк, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку ворогом обстріляні Богоявленка, Вугледар та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали 19 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новопіль на Донеччині та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Степове, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області. На Херсонському напрямку під обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів потрапили райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Одрадокам’янка, Понятівка, Республіканець, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон. Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, в 15 міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званого пвк “вагнер”. Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника, 6 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

08:02 В Ірані безпілотники атакували завод Міністерства оборони Ісфахані, який спеціалізується на виробництві боєприпасів, а в Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан – великий завод із виробництва моторних мастил.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Регулярні російські війська, ймовірно, замінять виснажені сили "групи Ваґнера" для підтримки наступу в Бахмуті після того, як цей її наступ завершився близько 12 січня захопленням Соледару.

• Російські війська намагаються перешкодити Україні повернути ініціативу, можливо, напередодні запланованого вирішального російського наступу на Донбасі.

• Російським військам, ймовірно, не вистачає бойової потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції з метою фіксації українських сил у західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей.

• Російське військове керівництво знову може планувати наступальну операцію, виходячи з помилкових припущень щодо можливостей російської армії

• Зменшення опори російської армії на сили "Ваґнера" навколо Бахмута, швидше за все, зменшує вплив фінансиста "Ваґнера" Євгенія Прігожина.

• Повідомляється, що російські сили продовжували обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна.

• Українські війська продовжували завдавати ударів по російських тилах у Луганській області.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька. Російські війська продовжили локалізований наступ поблизу Вугледара на заході Донецької області.

• 28 січня другий день поспіль російські джерела не повідомляють про російські наземні обстріли в Запорізькій області.

• Деякі російські громадяни продовжують певні спроби саботажу російських зусиль з формування збройних сил.

• Російські окупанти продовжують підготовку тривалого примусового виселення українських дітей до Росії.