Відносно великий астероїд пролетів зовсім поруч зі Землею.

Науковці стверджують, що навіть у разі зіткнення з планетою астероїд не завдав би великої шкоди.

 

 

Космічний об’єкт, відомий під назвою 2023 BU, пролетів над південним краєм Південної Америки відразу після півночі за Грінвічем. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Розміром астероїд був приблизно як автобус. Науковці ще раніше попереджали, що боятися катастрофи немає причин.

 

Найближча до Землі точка траєкторії астероїда була лише за 3600 км – це значно нижче за орбіти багатьох штучних супутників.

 

Астероїд виявили лише минулих вихідних. Першим його зауважив астроном-аматор Геннадій Борисов, який мешкає в окупованому Росією Криму. Після цього науковці розрахували розмір та орбіту 2023 BU. Вони з’ясували, що Землі нічого не загрожує, а також що ймовірність зіткнення астероїда з яким-небудь супутником теж дуже мала.

 

Навіть якби 2023 BU йшов за курсом прямого зіткнення зі Землею, то великої шкоди він би не завдав, стверджують науковці. З приблизними розмірами – від 3,5 до 8,5 м у діаметрі – астероїд, найісовірніше, розпався б на частинки і згорів, увійшовши в щільні шари атмосфери. Все, що побачили б мешканці Землі – це величезна вогненна куля.

 

Для порівняння – Челябінський метеорит, який увійшов в атмосферу Землі й упав в російське озеро Чебаркуль у 2013 році, мав діаметр близько 20 метрів. Ударна хвиля від його вибуху в атмосфері лише вибила шиби у будинках.

27.01.2023

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