Астрономи зафіксували надпотужний вибух у космосі.

Утворена вибухом вогняна куля в сто разів більша за Сонячну систему.

 

 

Британські астрономи зафіксували найбільший космічний вибух за всю історію космічних спостережень. Він являє собою вогняну кулю, в сто разів більшу за всю Сонячну систему. Про це повідомила британська газета The Guardian.

 

Спалах розташований на відстані восьми мільярдів світлових років від Землі. Він триває вже понад три роки – з моменту його виявлення у 2020 році.

 

Це почалося як нічим не примітне мерехтіння в нічному небі. Але ретельніші спостереження показали, що астрономи зафіксували найбільший космічний вибух, який коли-небудь спостерігали люди.

 

«Ми підрахували, що це вогняна куля, розмір якої в 100 разів перевищує розмір Сонячної системи, а яскравість приблизно в два трильйони разів перевищує яскравість Сонця. За три роки це явище вивільнило приблизно в 100 разів більше енергії, ніж Сонце за 10 мільярдів років свого існування», — розповів доктор Філіп Вайзман (Philip Wiseman), астроном із Саутгемптонського університету, який керував спостереженнями.

 

Науковці вважають, що вибух, відомий як AT2021lwx, був спровоковане велетенською хмарою газу, яку поглинула надмасивна чорна діра. А, своєю чергою, хмара газу, можливо, виникла з великого пилового «бублика», який зазвичай оточує чорні діри. Хоча наразі незрозуміло, що могло збити його з орбіти в космічну вирву.

12.05.2023

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