У небі Галичини видно комету ATLAS.

Ввечері 14 жовтня у небі над двома Галицькими областями помітили комету Цзицзіньшань-ATLAS, яку називають найяскравішою кометою останніх десятиліть. Відповідні фото публікують у соцмережах.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич близько 20:00 опублікував фото комети.

"Прямо зараз видно комету Атлас над Львівщиною, на захід, якщо дивитися зі Львова", – прокоментував Ігор Зінкевич.

Найяскравішу комету останніх десятиліть зафіксували також на Прикарпатті. Івано-Франківський фотограф Олег Нетецький запостив фото комети Цзицзіньшань-ATLAS.

Першими проліт комети зафіксували у Чорноморську на Одещині. Як розказав в етері Суспільного астроном та лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов, комета цікава тим, що прилетіла до нашої планети дуже здалека – деякі астрономи вважають, що востаннє над Землею космічне тіло було понад 80 тисяч років тому.

За прогнозами, комета C/2023 A3 буде настільки яскрава, що буде помітна неозброєним оком. У небі над Україною без спецприладів її можна буде спостерігати до 15 жовтня з 18:50 до 19:00, приблизно через годину після заходу сонця.

У пошуках допоможе бінокль, невеличкий телескоп або підзорна труба. Висота комети над обрієм буде невелика, тому треба обирати місцевість з оглядом горизонту, щоб не заважали дерева та високі будинки.

Також допомагати знайти космічне тіло буде хвіст Великої Ведмедиці – приблизно у тому напрямку на заході куди він вказує слід шукати комету.