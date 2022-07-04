Викрито схему легалізації росіян з працевлаштуванням на Львівщині та Київщині.

Львівська обласна прокуратура спільно з СБУ викрила та повідомила про підозру заступнику начальника одного з регіональних управлінь міграційної служби України та його спільнику в одержанні хабаря. За даними слідства, підозрювані організували схему легалізації перебування в Україні іноземців з країн підвищеного терористичного ризику та країни-агресора.

Посадовець міграційної служби, залучивши товариша, підшукував мігрантів і пропонував їм за 10-15 тис. доларів оформити дозвіл на постійне проживання в Україні. Остаточна сума «винагороди» залежала від країни походження, типу документів і термінів їх оформлення. Іноземцям видавалися посвідки на тимчасове проживання, постійне проживання в Україні або посвідчення біженців і навіть працевлаштування у Києві та Львові у сервісах швидкої доставки.



За даними СБУ і Офісу генпрокурора, викрите угруповання займалось незаконною легалізацією іноземців в Україні. Клієнтами були громадяни Росії та країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії. Цих нелегалів, як зазначають в СБУ, могли використовувати спецслужби РФ для проведення підривної діяльності в Україні.



У ході 35 обшуків за місцем роботи посадовця та адресами проживання підозрюваних виявили та вилучили документи для легалізації понад 160 іноземців, зокрема громадян рф, яких підозрювані легалізували на території Київської та Львівської областей, а також понад 320 тис. доларів США і 400 тис. грн.

Посадовця та його спільника затримали в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання від заявника хабар в розмірі 10 тис. доларів. Вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Встановлюють причетність інших осіб.