Кремль хоче мобілізувати ще 200 тисяч осіб, але боїться негативної реакції росіян.

Про це повідомляє телеканал CNN, у Кремлі заперечують.

 

 

Президент Росії Путін розглядає можливість провести ще одну хвилю мобілізації та призвати до армії до 200 тисяч осіб. Про це у вівторок, 24 січня, повідомив телеканал CNN з покликом на представників американської та європейської розвідок. Джерела припустили, що нова хвиля мобілізації буде «тихішою».

 

«Таким чином російський президент Путін планує зробити серйозний крок у найближчі кілька тижнів, щоб відновити ініціативу у війні», – подає телеканал. 

 

Високопосадовець західної розвідки повідомив CNN, що Путін ще не ухвалив остаточного рішення про проведення нового етапу мобілізації, оскільки «він майже напевно стурбований суспільним резонансом та негативними економічними наслідками».

 

«Путін усвідомлює, наскільки непопулярною була перша мобілізація наприкінці минулого року, коли спалахнули протести і сотні тисяч російських чоловіків бойового віку втекли з країни, щоб уникнути призову», – подає CNN. Джерела телеканалу заявили, що Кремль почав проводити опитування всередині країни, щоб оцінити популярність чергової мобілізації. 

 

Тимчасом речник президента Росії Дмітрій Пєсков назвав недостовірною інформацію телеканалу CNN про плани російської влади мобілізувати ще 200 тисяч осіб. Як зазначає державне російське агентство ТАСС, у Пєскова запитали, чи є матеріал CNN «настільки ж недостовірним, як і чутки, що з'являлися раніше в соцмережах на цю тему». Представник Кремля відповів: «Так. Є».

 

Наприкінці грудня – на початку січня влада України неодноразово заявляла, що в Росії готується нова хвиля мобілізації. Військова розвідка України стверджувала, що там планують мобілізувати ще 500 тисяч людей, а призов може розпочатися вже 15 січня.

25.01.2023

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