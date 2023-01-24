NASA створить термоядерний двигун для пілотованих кораблів.

Цей амбітний проєкт заплановано завершити до 2027 року.

 

 

Національна аґенція США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує продемонструвати у 2027 році роботу термоядерного двигуна для майбутніх пілотованих польотів. Про це повідомив у вівторок, 24 січня, глава американського космічного відомства Білл Нельсон (Bill Nelson) – подає інформаційна аґенція Reuters.

 

«NASA співпрацюватиме з нашим давнім партнером DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Аґенція перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США) для розробки та демонстрації передової термоядерної двигунної системи, революційної технології, яка дозволить США розширити можливості майбутніх пілотованих місій. Наша мета – успішно запустити та продемонструвати термоядерний двигун вже 2027 року», – сказав Нельсон на форумі Американського інституту авіації та космонавтики SciTech 2023 в Меріленді.

 

За словами заступниці голови NASA Памели Мелрой (Pamela Melroy), новий двигун буде інстальовано в експериментальний космічний апарат, який розробить DARPA. Апарат перебуватиме на орбіті заввишки щонайменше 700 км і не більше двох тисяч кілометрів.

 

Пані Мелрой зазначила, що Конґрес США виділить $110 млн на розробку двигунної системи у новому фінансовому році. Вона наголосила, що NASA продовжить домагатися коштів на підтримку цієї програми.

24.01.2023

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