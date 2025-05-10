Суперкомп'ютер назвав точну дату кінця світу.

Хоча ця інформація може викликати занепокоєння, очікується, що апокаліпсис станеться не скоро, але працювати над майбутнім порятунком людства варто вже сьогодні.

Група науковців з NASA і японського Університету Тохо за допомогою суперкомп'ютера намагалися розрахувала часові рамки повного зникнення всього життя на Землі. Згідно з цими розрахунками, які стали можливими завдяки передовим математичним моделям, виживання на планеті Земля стане неможливим приблизно через 1 мільярд років, коли умови стануть надто екстремальними для життя, яким ми його нині знаємо. Про це повідомив часопис La Grada.

Якщо бути точнішим, то суперкомп'ютер показав, що все життя на Землі закінчиться приблизно в 1 000 002 021 році. А це означає, що до години Х залишилося ще 999 999 996 років.

Команда дослідників визначила, що Сонце ставатиме чимраз більшим і гарячішим, досягаючи кінця свого життя як гігантської зірки. У міру зростання воно випромінюватиме все більшу кількість теплової енергії і зрештою поглине всі внутрішні планети Сонячної системи, включно зі Землею.

«Потужність Сонця неухильно зростатиме, поступово нагріваючи нашу планету, поки вона не опиниться за порогом життя», – йдеться в аналізі дослідників. Цей процес означає, що наші дні на Землі полічені.

Хоча до кінця ще мільярд років, Сонце вже викликає деякі збурення. Минулого року NASA виявила велику кількість сонячних вивержень та викидів корональної маси (CME). У космос емітувалися мільярди тонн частинок, що призвело до найінтенсивнішої сонячної бурі за два десятиліття. Відомо, що сонячні бурі викликають зміни в атмосфері, зменшуючи доступний кисень. З часом це явище продовжуватиме змінювати атмосферу, знижуючи рівень кисню та підвищуючи глобальну температуру .

За словами експертів, технологічний розвиток може допомогти відтермінувати або пом'якшити цей апокаліптичний сценарій, розробляючи нові системи життєзабезпечення, здатні гарантувати велику кількість повітря та води в закритих просторах, дозволяючи людям виживати в штучному середовищі.

Прориви в колонізації космосу можуть забезпечити шлях до евакуації задовго до того, як наші дні на Землі закінчаться. Тому дослідження з пошуку життя на землеподібних планетах за межами нашої Сонячної системи ставатимуть з часом все важливішими. На думку вчених, шукати треба буде придатні для життя планети «з великою кількістю рідкої води на поверхні, відкритою силікатною корою і біосферою, в якій відбувається кисневий фотосинтез».