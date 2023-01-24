335-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:28 Українські союзники вже фактично визначилися, який тип літаків отримає Україна. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного телемаратону. "Наші військові льотчики їздили у Сполучені Штати, виділялися кошти на навчання наших пілотів… Тобто авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Вже фактично визначено тип літака, який, імовірно, буде наданий Україні, і відповідні терміни підготовки особового складу", – повідомив речник. Ігнат додав, що процес отримання літаків також передбачатиме підготовку інфраструктури українських військових аеродромів: "Усіма зусиллями робиться все для того, щоби наша мрія перейти на цей літак здійснилася якнайшвидше".

14:11 Вчора розпочався перший офіційний візит митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Риму та Ватикану. У складі делегації Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій Предстоятель ПЦУ візьме участь у зустрічі з Папою Франціском та у молитві за єдність християн у базиліці Апостола Павла з нагоди відповідного тижня, який відзначається християнськими Церквами. Планується візит до духовного осередку УГКЦ в Римі – собору Святої Софії та зустріч із послом України при Святому Престолі Андрієм Юрашем. Митрополита у поїздці супроводжує архієпископ Чернігівський Євстратій, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків та член Секретаріату ВРЦіРО від ПЦУ.

14:01 Начальник генштабу російської армії Валєрій Ґєрасімов заявив, що "такого рівня та інтенсивності військових дій сучасна Росія ще не знала". Воєнний злочинець каже, що росіянам протистоїть "весь колективний Захід", і для "стабілізації" ситуації та "захисту нових територій" довелося піти на мобілізацію.

13:52 Рішення щодо передачі Україні німецьких бойових танків Leopard буде знайдено найближчим часом, запевнили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ та міністр оборони ФРН Борис Пісторіус після нинішньої зустрічі, при цьому Єнс Столтенберґ відзначив "чітке повідомлення міністра оборони Німеччини про те, що союзники НАТО, які мають Leopard, можуть вільно ідентифікувати ті бойові танки, які можуть бути доступні для України, підготувати їх, а також розпочати тренування українських військових для цих бойових танків. Тому що після того, як буде ухвалено рішення про постачання бойових танків, знадобиться деякий час на виявлення, підготовку та навчання українських сил. І я вітаю чітке послання міністра Пісторіуса про те, що союзникам, які мають Leopard, настійно рекомендується розпочати цю роботу".

13:24 На піку евакуації у Львові протягом "днів і тижнів" перебувало 2 млн людей, повідомив мер Андрій Садовий. Нині населення Львова становить 870 тисяч – на 150 тисяч більше від довоєнної кількості.

Натомість у Житомирі в період максимальної близькості фронту залишалося 55% мешканців, нині повернулися 82–83% житомирян. З урахуванням близько 20 тис. переселенців населення Житомира сьогодні приблизно таке саме, як і на початку 2022 року, оцінив міський голова Сергій Сухомлин.

У Миколаєві населення нині становить близько 280 тис. – або близько 60% від довоєнного.

13:07 Нині в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 28 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ,

12:59 На нинішньому засіданні Кабінету Міністрів України прийнято низку кадрових рішень, повідомив міністр КМУ Олег Немчінов:

З посад заступників міністрів звільнено:

● В'ячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони України;

● Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій України;

● В'ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій України;

● Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики України.

Підтримано проєкти указів Президента України про звільнення:

● Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;

● Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

● Олексія Кулебу – Київська ОВА;

● Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

● Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

На посаду заступника міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

12:33 Адміністрація президента США Джо Байдена висловила Китаю занепокоєння у зв'язку із продажем Росії китайськими компаніями нелетального спорядження (бронежилети та каски) для використання на війні в Україні, повідомляє CNN, зазначаючи, що деякі офіційні особи США вважають, що китайський уряд знає про передання обладнання та має вжити заходів, щоб припинити це. За словами посадовців, це не відповідає більш серйозній військовій допомозі, яку запросила Росія, але адміністрація Байдена хоче з'ясувати, наскільки Пекін знає про ці угоди.

12:09 Німеччина вже отримала запит Польщі на передачу Україні танків Leopard 2, повідомив польський міністр оборони Маріуш Блащак. Офіційна Варшава звернулася до німецької сторони з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримають Україну "Леопардами". “Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи!” – наголосив Блащак.

11:51 Турецький безпілотний надзвуковий винищувач Kızılelma компанії Baykar успішно пройшов друге льотне випробування. Про це повідомив технічний директор компанії Сельчук Байрактар. Kızılelma оснащений українським двигуном.

11:18 Перші бойові машини піхоти Bradley мають прибути в Україну у “відносно близькому майбутньому”, заявив на брифінґу високопосадовець Пентагону. “В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, аби змінити розстановку сил на полі бою”, – прокоментував чиновник.

11:00 Нинішнє споживання електроенергії в Україні на рівні понеділка, натомість виробництво електроенергії дещо збільшилось завдяки відновленню лінію 330 кВ, збільшилась надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни, але в цілому дефіцит потужності залишається суттєвий, повідомили в Укренерго. До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

10:44 Звільнено заступника генпрокурора Олексія Симоненка, який на Новий рік їздив у відпустку в Іспанію автомобілем львівського бізнесмена Григорія Козловського.

10:32 Заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, написав заяву про звільнення. Міністр оборони України Олексій Резніков підтримав його заяву та звернувся з відповідним поданням до Кабінету Міністрів України: "В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних із закупкою послуг харчування. Незважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком у традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла".

10:20 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Генерал-полковник Міхаіл Теплінський, ймовірно, був звільнений з посади одного з ключових російських оперативних командирів в Україні. Теплінський був офіцером на місці, відповідальним за відносно успішне виведення російських військ із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року, і він отримав похвалу в Росії як здібний і прагматичний командир. Залишається незрозумілим, чи зберігає Теплінський свої додаткові повноваження на посаді командувача ВДВ, повітряно-десантних військ Росії. Існує реальна можливість, що його відставці сприяли дискусії щодо завдань, які були поставлені перед ВДВ: ці війська часто використовувалися для утримання наземних позицій, що традиційно відводилися механізованій піхоті. Звільнення Теплінського, ймовірно, є ще одним симптомом розбіжностей у вищому керівництві російської операції, оскільки генерал Валєрій Гєрасімов намагається нав'язати свій авторитет у цій кампанії.

09:53 Німецький оборонний концерн Rheinmetall може поставити в Україну 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2, заявив представник концерну: "У нас є 22 машини типу Leopard 2A4, які ми могли б підготувати та відправити в Україну наприкінці 2023 року – на початку 2024 року. Є ще 29 Leopard 2A4, які будуть готові до відправки вже у квітні-травні 2023 року. Ми могли б виготовити ще 88 танків Leopard 1".

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 122 170 (+690) осіб, танків – 3152 (+2) од., бойових броньованих машин – 6284 (+8) од., артилерійських систем – 2148 (+2) од., РСЗВ – 448 (+1) од., засобів ППО – 220 (+0) од., літаків – 289 (+2) од., гелікоптерів – 281 (+4) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3) од., крилатих ракет – 749 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 4944 (+8) од., спеціальної техніки – 193 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

92,2% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

36,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

82,4% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

69,7% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

40,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

23,2% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

31,5% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

15,7% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

08:59 Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника керівника Офісу глави держави Кирила Тимошенка з посади.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російський окупант протягом доби завдав 9 ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів. Також противник здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території Україні. Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Червонопопівка Луганської області; Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Бучки, Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Козаче, Сопич, Кучерівка. Загинули цивільні мешканці. Студенок, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Юнаківка, Волфине Сумської області; а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Новомлинськ, Кам’янка та Красне Перше Харківської області. На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Кругляківка Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва та Кузьмине Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії, танків та мінометів зазнали райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, артилерії та мінометів в районах населених пунктів Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів, зокрема: Комишуваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. Черговий раз обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Протягом 10 днів, у окремих населених пунктах Луганської області, відзначається зменшення кількості особового складу противника. До того ж, стало практикою, що на передній край здебільшого відправляються мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військові намагаються усіма способами залишатись в тилу. За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію російської федерації сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил рф. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу. Протягом минулої доби наші захисники збили 2 ворожі літаки Су-25; гелікоптер Ка-52; безпілотний літальний апарат «Орлан-10» та 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 райони зосередження окупантів та склад логістики.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українська розвідка оцінила, що російські війська готуються до наступу навесні або на початку літа 2023 року, частково підтверджуючи поточну оцінку ISW про те, що російські війська можуть вдатися до рішучих дій у найближчі місяці.

• Здається, надмірна залежність "групи Ваґнера" від вербування з виправних колоній все більше впливає на боєздатність формування. Модель, яку "Ваґнер" використовував, утримуючи добре навчених найманців із тривалим стажем як керівництво й елементи типу спеціальних сил на вершині маси ненавчених зеків, призводить до високих бойових втрат, здачі в полон і дезертирства. Прагнення "групи Ваґнера" зменшити втрати серед своїх найманців, які не є засудженими, ймовірно, підриває її здатність утримувати й ефективно використовувати велику масу засуджених в масштабах і протягом тривалого часу.

• Росія продовжує поглиблювати військові й економічні відносини з Іраном, намагаючись брати участь у взаємовигідному ухилянні від санкцій.

• Російські війська продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Сватове–Кремінна.

• Українські війська завдали ударів по районах концентрації росіян в окупованій Луганській області.

• Російські війська продовжували наземні обстріли навколо Бахмута та на західних околицях Донецька.

• Ймовірно, російські війська за останні 72 години провели невдалу наступальну операцію в Запорізькій області.

• Російські війська не досягли жодних підтверджених територіальних здобутків у Запорізькій області, незважаючи на постійні заяви одного російського окупаційного чиновника. Окупаційний чиновник, можливо, проштовхує повідомлення про тактичні успіхи Росії в Запорізькій області для створення позитивного наративу, щоб відволікти росіян від відсутності обіцяного прогресу в Бахмуті.

• Зусилля Кремля щодо професіоналізації збройних сил Росії продовжують викликати критику серед прихильників нових російських паралельних військових структур.

• Російські офіційні особи й окупаційна влада продовжують зусилля з інтеграції окупованих територій у російську соціальну, адміністративну та політичну системи та придушення партизанських виступів на окупованих територіях.