Мерія Львова переконує, що начальник патрульної поліції подарував дівчині "липову" перепустку.

 

У Львівській мерії переконують, що перепустка, подарована керівником патрульної поліції Романом Пилипенком, недійсна. "Червоні" перепустки такого типу, як на скандальному відео, втратили чинність у березні 2021 року і їх замінили новими зразками. Про це під час брифінгу повідомила керівниця ЛКП "Ратуша-сервіс" Ірина Тихоліз.

 

Фрагмент зі скандального відео

 

"Тепер перепустки такого типу замінили «коричневими». Їх мали службові машини, для разових заїздів, обслуговування делегацій, обслуговування реставраційних робіт. Вона діє як разова та є тимчасовою для категорії «Д». Такі перепустки не продаються, лише йдуть чітко з реєстру через ЦНАП. Просто прийти, принести листочок і попросити перепустку не можна", – зазначила Ірина Тихоліз.

 

Наразі діють три типи перепусток: для мешканців, бізнесу і службових машин. Одні видають терміном на два роки, інші – на рік. Для представників бізнесу видають на той період, який вказаний у їхніх договорах.

 

 

Керівниця «Ратуша-сервіс» показала перепустки меншого розміру та іншої кольористики. З її слів, на сьогодні діють лише такі перепустки: для мешканців – блакитного кольору, для бізнесу – жовті, а для службових машин – коричневі.

 

Ірина Тихоліз також додала, що всі документи для отримання перепустки видають через ЦНАП. Мешканці або бізнесмени подають перелік документів, після того заявки потрапляють у ЛКП і їх розглядають. 

 

За словами Тихоліз, існують і разові перепустки. Заявки на їх оформлення подають до муніципальної варти. 

 

На 23 січня 2023 року близько 750 мешканців Львова мають відповідні перепустки, для бізнесу видано близько 160 перепусток, 70 – для службового транспорту. 

 

Зауважимо, раніше червоні перепустки (як та, що фігурує на відео) видавали для службових автомобілів, разових заїздів та обслуговування делегацій або ж для тих, хто проводив ремонтні та реставраційні роботи. 

 

23.01.2023

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