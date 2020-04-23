На хабарі затримали інспектора патрульної поліції у Львові.

 

Оперативники Служби безпеки України та слідчі ДБР затримали у Львові інспектора патрульної поліції на отриманні неправомірної вигоди. За попередньою інформацією, він вимагав гроші за те, щоб не притягувати громадянина до адміністративної відповідальності, – повідомили в УСБУ України у Львівській області.

 

 

За інформацією СБУ, патрульний зупинив автівку на польській реєстрації для перевірки документів і виявив, що в керманича відсутні водійські права. А згодом ще й почав погрожувати складанням адміністративного протоколу за те, що водій нібито перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Проте відразу ж запропонував вирішити питання за «винагороду» в сумі 12 тис. грн. Лейтенанта поліції затримали «на гарячому», коли він отримував другу частину неправомірної вигоди – 10 000 гривень.

 

 

Тепер вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру й обрання щодо нього запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ тривають слідчі дії, встановлюється причетність до злочину інших посадових осіб. У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.

 

23.04.2020

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