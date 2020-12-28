На Львівщині починає діяти система автоматичної фіксації порушень ПДР.

 

У середу, 30 грудня, на Львівщині на автодорозі Київ-Чоп почнуть працювати три камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

 

Фото www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua

 

За його інформацією, правоохоронці обрали для встановлення камер ті місця, де виявляли «велику кількість порушень швидкісного режиму, які приводили до аварійних ситуацій і ДТП».

 

Зокрема, камери, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, встановлені:

 

– на 490 км + 400 автодороги М-06, поблизу міста Буськ;

 

– на 555 км + 662 автодороги М-06, поблизу села Солонка;

 

– на 555 км + 730 автодороги М-06, поблизу села Солонка.

 

Фото www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua

 

Олексій Білошицький нагадав, що після запуску системи відеофіксації в Києві та Київській області, кількість порушень в місцях, де були встановлені камери, зменшилася у п’ять разів, а кількість ДТП – у три рази.

 

Він також повідомив, що МВС уже закупило 220 камер для втановлення їх на дорогах України в 2021 році.

 

Нагадаємо, систему відеофіксації порушень ПДР з 1 червня 2020 року. Якщо водій, який перевищив швидкість, потрапляє в об'єктив камери, на відповідний сервер в аналітичний центр МВС. Штраф за порушення ПДР формується автоматично. Упродовж трьох днів з моменту порушення водію надсилають рекомендованим листом повідомлення про порушення та штраф на адресу місця реєстрації.

 

28.12.2020

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