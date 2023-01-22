Очільника патрульної поліції Львівщини відсторонили через скандальний подарунок.

 

Сьогодні, 22 січня, начальника управління патрульної поліції Львівської області Романа Пилипенка відсторонили від виконання службових обов'язків. Про це повідомили у патрульній поліції України. 

 

Причиною відсторонення стало відео, на якому очільник патрульної поліції Львівщині дарує своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у Львові. Керівництво департаменту патрульної поліції прийняло таке рішення та призначило службове розслідування.

 

Фрагмент відео

 

"За вказаними обставинами, керівництвом департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування", – йдеться в повідомленні патрульної поліції України.

 

30-річна Василина Софранюк (Федюк) поширила в Instagram відео, на якому видно, як головний патрульний Львівщини 39-річний Роман Пилипенко дарує їй у подарунок перепустку для проїзду пішохідною площею Ринок. Жінка працює у Львівській облраді головною спеціалісткою відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва, також є помічницею депутата від "Європейської солідарності" Андрія Думи.

 

Фрагмент відео

 

Подія, зазнята на відео, відбувається у робочому кабінеті Романа Пилипенка, який очолює патрульну поліцію Львівщини з червня 2017 року.

 

Роман Пилипенко в своєму робочому кабінеті

 

 

22.01.2023

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