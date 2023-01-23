Відправкою посилок з бомбами в Іспанії керувало російське ГРУ.

Кремль хотів у такий спосіб відлякати Захід від військової допомоги Україні.

 

 

Російська розвідка причетна до розсилки пакетів з вибухівкою, що відбувалася наприкінці 2022 року в Іспанії. Про це повідомляє газета The New York Times з покликом на офіційних представників розвідки Сполучених Штатів.

 

За версією слідчих з Іспанії та інших країн, пакети з бомбами могли розсилати члени російських ультраправих організацій за завданням Головного управління Генштабу ЗС РФ (колишня назва — ГРУ). Передовсім йдеться про активістів Російського імперського руху.

 

Співрозмовники газети вважають, що цією операцією російська військова розвідка хотіла перевірити роботу своїх проксі-груп за кордоном на випадок, якщо Росія вирішить загострити конфлікт в Україні. Відлякати Захід від військової допомоги Україні. Окрім того, Кремль хотів у такий спосіб продемонструвати Заходу, що Москва здатна завдавати ударів усередині Європи, зокрема, у столицях держав-членів НАТО. Проте представники США зазначили, що на даний момент у них немає інформації про те, що російська влада планує нові операції в Європі. Утім, на їхню думку плани Путіна щодо терористичних атак можуть змінитися, якщо Росія й надалі зазнаватиме великих невдач в Україні.

 

«Це схоже на попереджувальний постріл. Росія посилає сигнал, що вона готова використати терористичні проксі для ударів у тилу Заходу», – розповів Натан Сейлз (Nathan Sales), який працював координатором Департаменту боротьби з тероризмом в адміністрації Дональда Трампа.

 

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року в амбасаді України в Мадриді стався вибух, через що співробітник служби безпеки отримав легке поранення. Вибуховий пристрій був закладений у конверт, адресованому амбасадору Сергію Погорельцеву. Пізніше стало відомо і про інші вибухові пристрої, які надіслали на різні адреси в Іспанії: прем'єрміністрові Педро Санчесу, в Міноборони Іспанії, до посольства США в Мадриді, на авіабазу Torrejón de Ardoz, а також на адресу компанії Instalaza в Сарагосі, яка постачає зброю Україні.

23.01.2023

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