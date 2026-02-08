ФСБ заявила про затримання виконавця замаху на заступника начальника ГРУ.

Підозрюваним виявився громадянин Росії родом з Тернопільщини. Його затримали в Дубаї та видали Росії.

 

 

У Дубаї затримано підозрюваного у замаху на першого заступника начальника Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Владіміра Алєксєєва. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву ФСБ.

 

За даними російської спецслужби, затриманий – громадянин Росії Любомир Корба 1960 року народження. ФСБ називає його безпосереднім виконавцем замаху. Правоохоронні органи ОАЕ видали його Росії.

 

Слідчий комітет Росії (СКР) повідомляє, що Любомир Корба 1960 року народження – уродженець Тернопільської області, проте вже давно мешкає в Росії. За версією слідства, він приїхав до Москви наприкінці грудня 2025 року для вчинення теракту.

 

Крім того, у справі про замах на Алєксєєва в Москві затримано громадянина РФ Віктора Васіна 1959 року народження. У справі також проходить Зінаїда Сєрєбріцька 1971 року народження. За попередньою інформацією, вона встигла виїхати за кордон. За твердженням представників ФСБ, зараз вона перебуває на території України.

 

Замах на генерал-лейтенанта Міноборони РФ Владіміра Алєксєєва було вчинено вранці в п’ятницю, шостого лютого. У генерала кілька разів вистрілили у під'їзді його будинку на Волоколамському шосе у Москві. Алєксєєва шпиталізували в тяжкому стані. На місці замаху слідчі знайшли пістолет Макарова зі встановленим глушником та трьома патронами.

 

Російська влада стверджує, що замах організувала Україна. Зокрема в заяві СКР йдеться, що Любомир Корба діяв «за завданням спецслужб України». Міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров заявив, що замах на Алєксєєва «підтвердив націленість режиму Зеленського на постійні провокації, націлені, у свою чергу, на зрив переговорного процесу».

 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у коментарі для інформаційної агенції Reuters, що Київ не має жодного стосунку до замаху на першого заступника начальника ГРУ Генерального штабу РФ генерал-лейтенанта Владіміра Алєксєєва.

 

У західних спецслужбах теж висловили сумнів, що Україна причетна до замаху на Алєксєєва. Про це це пише газета The Washington Post з покликом на колишніх і чинних співробітників західних розвідок. «Спецслужби України робили подібні атентати в минулому, але з їхнього боку було б справжнім божевіллям робити це зараз», – заявив колишній високопоставлений співробітник розвідки США. Одне з джерел видання вважає «набагато ймовірнішим», що замах на Алексєєва пов’язаний з внутрішніми російськими розбірками, нагадавши, що генерал брав участь у придушенні заколоту ПВК «Вагнер» у 2023 році, а також зустрічався з її засновником Євгенієм Прігожиним незадовго до його загибелі в авіакатастрофі у серпні 2023 року.

 

08.02.2026

