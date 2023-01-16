В Італії заарештовано ватажка «Коза ностри».

Його не могли впіймати три десятиліття.

В Італії заарештовано Маттео Мессіна Денаро (Matteo Messina Denaro), одного з найвпливовіших босів сицилійської мафії, який 30 років перебував у розшуку. Італійські слідчі органи припускають, що саме він стоїть на чолі найвідомішої італійської мафії «Коза ностра» (Cosa Nostra).

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні подякувала правоохоронцям за їхню роботу зі затримання «найважливішого члена злочинного угруповання мафії». «Це велика перемога для держави», – зазначила вона.

За повідомленнями італійської газети Corriere della Sera, правоохоронці заарештували 60-літнього Денаро в Палермо у приватній клініці La Maddalena, де він проходив курс лікування від раку, та відвезли до місцевої в’язниці San Lorenzo. До арешту було задіяно близько 100 добре озброєних карабінерів.

Маттео Денаро був заочно засуджений до довічного ув'язнення ще 2002 року за численні злочини. Зокрема, за вбивство в 1992 році прокурорів Джіованні Фальконе (Giovanni Falcone) і Паоло Борселліно (Paolo Borsellino), які займалися розслідуванням злочинів мафії, бомбові замахи в Мілані, Флоренції та Римі в 1993 році, а також за викрадення і вбивство внаслідок тортур 11-річного Джузеппе Ді Маттео (Giuseppe Di Matteo) – сина боса мафії, що виступав як свідок обвинувачення. Перше своє вбивство Денаро скоїв у 18 років. «З людей, яких я вбив, я міг би створити окрема кладовище», – зізнався він якось своєму другові.

Цей мафіозі також займався рекетом, незаконною утилізацією токсичних відходів, відмиванням грошей і незаконним обігом наркотиків для «Коза ностри». Італійські ЗМІ також нагадують, що Маттео Денаро був протеже Тото Ріїни (Totò Riina), глави клану Корлеоне, заарештованого 1993-го після 23 років розшуків.

Упродовж десятиліть італійські слідчі не раз були близькими до затримання Мессіни Денаро, вони уважно стежили за його друзями та близькими. Внаслідок цього стеження у 2013 році було заарештовано його сестру Патрицію та кількох інших його соратників. Поліція також конфіскувала деякі цінні активи, пов'язані з Денаро, що призвело до ще більшої його ізоляції.

Однак фотографій Денаро було дуже мало, і поліції довелося використовувати цифрові проєкції, щоб зрозуміти, як він може виглядати через десятиліття переховувань.