Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років в'язниці.

США пригрозили бразильській владі, що «відреагують відповідним чином на це полювання на відьом».

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонара визнано винним у спробі державного перевороту після виборів 2022 року. Про це повідомляє телеканал CNN. У вердикті наголошується, що Болсонару був визнаний винним у підготовці державного перевороту, участі у збройній злочинній організації, спробі насильницького повалення демократичного ладу Бразилії, скоєнні насильницьких дій проти державних установ та завданні шкоди державній власності під час штурму урядових будинків.

За те, щоб визнати Болсонару винним за всіма п'ятьма пунктами обвинувачення у справі та засудити до 27 років і трьох місяців тюремного ув'язнення проголосувало четверо з п'яти суддів Верховного суду Бразилії.

Судовий процес спричинив розкол у Бразилії. Минулими вихідними тисячі прихильників Болсонару вийшли на вулиці в День незалежності країни на знак протесту проти судового розгляду.

На вирок Болсонару жорстко відреагували у Вашінґтоні. Голова Державного департаменту США Марко Рубіо заявив: «Політичні переслідування з боку засудженого порушника прав людини Александра де Мораеса (суддя верховного суду Бразилії – ред.) тривають, оскільки він та інші члени Верховного суду Бразилії несправедливо ухвалили ув'язнити колишнього президента Жаїра Болсонару. Сполучені Штати відреагують відповідним чином на це полювання на відьом».

Президент США Дональд Трамп повідомив журналістам пула Білого дому, що «дуже незадоволений» вироком щодо Болсонара. Він назвав експрезидента Бразилії «визначною людиною» і додав, що обвинувальний вирок «дуже поганий для Бразилії».