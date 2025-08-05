Бразильського експрезидента Жаїра Болсонара відправлено під домашній арешт.

У нього відібрали всі мобільні телефони й заборонили візити відвідувачів, за винятком найближчих родичів.

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонара відправлено під домашній арешт за рішенням Верховного суду країни. Причиною стало повторне порушення заборони на використання соціальних мереж. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

Болсонару також заборонили візити відвідувачів, за винятком найближчих родичів. Окрім того, за рішенням суду, всі мобільні телефони мають бути вилучені з його будинку.

Суддя Александр де Мораес (Alexandre de Moraes) ухвалив, що Болсонару порушив заборону на публікацію в соціальних мережах і використав екаунти своїх союзників – зокрема, трьох синів-депутатів – для поширення повідомлень з «очевидним змістом, спрямованим на заохочення та підбурювання до нападів на Верховний суд і та явну підтримку іноземного втручання у судову владу Бразилії».

Одне з таких повідомлень на сторінці його сина, сенатора Флавіу Болсонару (Flavio Bolsonaro), стосувалося акцій на підтримку експрезидента у різних містах країни. Під час мітингу Флавіу увімкнув батька на гучний зв'язок, щоб той звернувся до публіки в Ріо-де-Жанейро. Потім Флавіу Болсонару опублікував відео, на якому його батько, перебуваючи вдома, звертається до своїх прихильників.

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року Болсонару програв президентські вибори. Через тиждень після інавґурації нового глави держави Лула да Сільви прихильники Болсонару влаштували заворушення, під час яких увірвалися до будівель парламенту та Верховного суду, а також до президентського палацу. Сотні людей було затримано.

У липні 2025 року Верховний суд звинуватив Болсонару в спробі державного перевороту й призначив йому низку обмежувальних заходів, пояснивши їх тим, що він перешкоджає розслідуванню. Серед цих заходів були носіння електронного браслета, заборона залишати будинок у нічний час і у вихідні та заборона на публікації в соцмережах.