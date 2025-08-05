Бразильського експрезидента Жаїра Болсонара відправлено під домашній арешт.

У нього відібрали всі мобільні телефони й заборонили візити відвідувачів, за винятком найближчих родичів.

 

 

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонара відправлено під домашній арешт за рішенням Верховного суду країни. Причиною стало повторне порушення заборони на використання соціальних мереж. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

 

Болсонару також заборонили візити відвідувачів, за винятком найближчих родичів. Окрім того, за рішенням суду, всі мобільні телефони мають бути вилучені з його будинку.

 

Суддя Александр де Мораес (Alexandre de Moraes) ухвалив, що Болсонару порушив заборону на публікацію в соціальних мережах і використав екаунти своїх союзників – зокрема, трьох синів-депутатів – для поширення повідомлень з «очевидним змістом, спрямованим на заохочення та підбурювання до нападів на Верховний суд і та явну підтримку іноземного втручання у судову владу Бразилії».

 

Одне з таких повідомлень на сторінці його сина, сенатора Флавіу Болсонару (Flavio Bolsonaro), стосувалося акцій на підтримку експрезидента у різних містах країни. Під час мітингу Флавіу увімкнув батька на гучний зв'язок, щоб той звернувся до публіки в Ріо-де-Жанейро. Потім Флавіу Болсонару опублікував відео, на якому його батько, перебуваючи вдома, звертається до своїх прихильників.

 

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року Болсонару програв президентські вибори. Через тиждень після інавґурації нового глави держави Лула да Сільви прихильники Болсонару влаштували заворушення, під час яких увірвалися до будівель парламенту та Верховного суду, а також до президентського палацу. Сотні людей було затримано.

 

У липні 2025 року Верховний суд звинуватив Болсонару в спробі державного перевороту й призначив йому низку обмежувальних заходів, пояснивши їх тим, що він перешкоджає розслідуванню. Серед цих заходів були носіння електронного браслета, заборона залишати будинок у нічний час і у вихідні та заборона на публікації в соцмережах.

05.08.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Музична вітальня Барвінського
Віоліна Петриченко
У розпал міжсезоння Львівська національна філармонія продовжує серію камерних концертів української музики у фоє. 5 серпня о 19:00 організатори запрошують відвідати прохолодне фоє та почути музику, яку змусили мовчати минулого століття.
01.08.25 | | Штука
Як на сповіді
Тарас Прохасько
Зі всіх смертних гріхів заздрість – найскладніший до потрактування. Народний томізм каже так: є заздрість чорна і біла, як і чари. Чорна гірша, ото вже ґанц гріх смертельний
31.07.25 | | Дискурси
Літня пора у філармонії
Оригінальні проєкти та Фестиваль літньої пори вже чекають на меломанів, і ми запрошуємо планувати липневі та серпневі вечори приємної прохолоди у Львівській національній філармонії.
30.07.25 | | Штука
Про польсько-український підручник з історії
Юрій Винничук
Нема двох сусідніх країн, які були б задоволені поглядом на історію по той бік кордону – нема і не буде. Але ідея цікава
30.07.25 | | Дискурси
Емма: початки
Олександр Голобородько
Літературознавець Ігор Костецький застосував щодо Емми Андієвської термін “геній”, поставивши її в шерег таких славетних поетичних імен, як Елізабет Баррет Браунінг, Емілі Дікінсон, Една Сент-Вінсент Міллей.
29.07.25 | | Штука
Репутаційні проблеми
Юрко ТИМЧУК
Національна хореографія у вигляді танців на граблях виглядає так: зробити якусь несусвітню дурницю і подивитися, що з того вийде; перестрашитися побаченого; цофнутися назад; почекати, поки все заспокоїться; зробити нову несусвітню дурницю. До граблів пора підключати струм. 
29.07.25 | | Україна
Як учень Галілея викрив фейк на Поділлі
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
У 1620 р. голова рабинського суду Сатанова ребе Авраам бен Нафталі Гірш Шор написав рабину львівської громади про «велике і жахливе діяння Боже»...
28.07.25 | | Минуле
Театр Дортмунда: «Перстень Нібелунга»
Аделіна Єфіменко
Для Петера Конвічного – 80-річного радикального німецького режисера – спочатку була війна: так він осмислив і представив свою версію тетралогії Р. Ваґнера. Його «Перстень Нібелунга» – про марнотратство історії людства.
28.07.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.