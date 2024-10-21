Президент Бразилії не приїде до Росії на саміт БРІКС.

Лула да Сілва впав у ванні і забив собі голову.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свій візит до Росії для участі у саміті БРІКС. Про це повідомило бразильське видання Globo з покликом на джерела в президентській канцелярії. Причиною стала несподівана недуга 78-річного глави бразильської держави.

Справа в тому, що увечері 19 жовтня 78-річний Лула да Сілва впав у ванній кімнаті у своїй резиденції Палаці Алворада й забив собі голову. Лікарі зафіксували у нього травму потилиці.

За даними ЗМІ, Лула да Сілва був шпиталізований до столичної лікарні Сіріо-Лібанес. Медики наклали на потилицю три шви, після чого відправили президента на амбулаторне лікування. На МРТ у політика виявили ознаки легкого струсу мозку. Тож лікарі рекомендували відмовитися від поїздки до Росії.

Прес-служба президента Бразилії повідомила, що візит Лули да Сілви до Росії скасовано за рішенням лікарів. Згідно з медичним висновком, оприлюдненим лікарнею Сіріо-Лібанес, політику «було рекомендовано уникати далеких авіаперельотів, але в іншому він може виконувати свої звичайні обов'язки». Тож політик візьме участь у саміті БРІКС через відеозв'язок. Саміті БРІКС проходитиме в Казані з 22 до 24 жовтня.