Країни ЄУ висловили невдоволеня нечіткістю теми російсько-української війни в комюніке G20.

Шольц висловив жаль, що представники 20 держав не змогли знайти чітких слів про відповідальність Москви.

Лідери країн Європейської Унії висловили незадоволення рішенням господаря саміту G20 у Ріо-де Жанейро президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви достроково завершити перемовини, щоб не приділяти багато часу обговоренню російсько-української війни та ухвалити комюніке. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Зазвичай комюніке оприлюднюється наприкінці саміту, проте, як зазначається в матеріалі аґенції, Лула вирішив затвердити текст ще під час завершення понеділкового пленарного засідання, 18 листопада, коли лідери Франції, Німеччини та США були відсутні в залі.

«Комюніке було закрито президентом Лулою. Воно не відповідало тій позиції, яку ми могли б мати. Але це нічого не змінює в позиції Франції: це загарбницька війна, розпочата Росією проти України, і нашим пріоритетом сьогодні є досягнення стійкого миру», – заявив президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з журналістами. Він зазначив, що текст комюніке «тільки б виграв, якби був більш відвертим» щодо російської аґресії в Україні.

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц висловив розчарування тим, що у підсумковій декларації не прописано відповідальності Росії за війну, розв'язану проти України. «Президент Росії Володимир Путін безжально бомбардує сусідню країну вже тисячу днів. Тисяча днів, протягом яких людям доводиться страждати через сліпу манію величі, через намір силою розширити свою країну», – наголосив німецький лідер. Шольц висловив жаль, що представники 20 держав з найбільш розвиненою економікою не змогли знайти чітких слів про відповідальність Москви.

Бразильські дипломати пояснили, що поспіх із затвердженням підсумкового документа пов'язаний із побоюванням президента Лули да Сілви, що саміт завершиться без остаточної декларації.

Саміт G20 проходив у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада. Російський лідер Путін не наважився прибути на захід через ризик арешту за ордером МКС, тож російську делегацію очолював міністр закордонних справ Сергій Лавров. У прийнятій декларації лідери країн-учасниць G20 зокрема висловилися за формування світу, вільного від ядерної зброї. Країни домовилися прискорити реформу глобальної фінансової архітектури, виходячи з цілей сталого розвитку, та підтримали будь-які конструктивні ініціативи щодо врегулювання в російсько-української війни.