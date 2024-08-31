У Бразилії заблокували соцмережу Х.

Відповідне рішення ухвалив Верховний суд країни після того, як Маск відмовився змінити керівника бразильського представництва своєї компанії.

 

 

Телекомунікаційний регулятор Бразилії заявив у п’ятницю, 30 серпня, що призупиняє доступ в країні до соціальної мережі X, яка належить мільярдерові Ілону Маску в країні. Таким чином він виконує рішення Верховного суду Бразилії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Напередодні суддя Александр де Мораєс (Alexandre de Moraes) розпорядився негайно призупинити роботу соціальної мережі X по всій країні після того, як її власник Ілон Маск відмовився призначити нового законного представника платформи в країні. Цьому рішенню передувала багатомісячна суперечка між компанією Х та бразильською владою.

 

У середу, 28 серпня, Мораєс надіслав Маску повістку, в якій попереджав, що Х має виконати його розпорядження та призначити нового законного представника у Бразилії протягом 24 годин, інакше роботу соцмережі буде припинено. Цей дедлайн минув увечері в четвер.

 

Суддя призначив щоденні штрафи у розмірі 50 тисяч реалів ($9 тис.) для тих, хто використовує віртуальні приватні мережі (зокрема VPN) чи інші методи доступу до платформи Х. А це приблизно річна зарплатня пересічного бразильця. Постанова діятиме доти, допоки компанія не виконає всі судові приписи і не виплатить усі штрафи, йдеться у пресрелізі на сайті суду. Також ухвала судді Мораєса стосується компаній Apple і Google, які повинні прибрати додаток X зі своїх апсторів у Бразилії в п'ятиденний термін.

 

Маск написав у зв'язку з цим у соцмережі Х: «Свобода слова є основою демократії, а необраний псевдосуддя у Бразилії руйнує її в політичних цілях».

 

Центральне керівниицтво соцмережі X відкликала свого представника в Бразилії ще в середині серпня і закрила тамтешній офіс, обґрунтувавши це побоюванням за безпеку своїх працівників. Раніше керівництво X відмовилося заблокувати на вимогу влади Бразилії екаунти низки користувачів, серед яких були, зокрема, законодавці, пов'язані з правою партією експрезидента країни Жаїра Болсонару. На думку судді Мораєса, через облікові записи, які слід видалити, поширювалася неправдива та антизаконна інформація.

31.08.2024

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