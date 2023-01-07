Дім хліба

Василь МАХНО

Народження для нас припало в січні

щоб подивитись зірці просто в вічі

побачити ослицю – й двох при ній

Який над нами простелився космос!

Ослиця оком на містечко косить –

закислим оком в ці січневі дні

 

Хоча не знати звідки з пастухами

стихи євангельські чергуються з стихами

з яскинею – зі зливою зірок

з тим словом що назвалося початком

що Панна нині сповнена Дитятком

і перехрестям тесаних дощок

 

Не знати звідки три царі – хоч знати

зі Сходу йшли – кого і що питати?

кому служити? Звідки пастухи

покинувши овець й пахку вечерю

один за одним вишикувались в чергу

і там стоять як на краю строфи

 

в тім місті приписались наші зими

доми із хлібом тобто Бет-лехеми

пшениця з маком й наша коляда

бо ми з пшениці – з меленого жита

і благовість від ангела спожита

і з космосу народжена звізда

 

Тепер ми знову в цій зимі і січні

й підземні води встояні й протічні

і десь на Сході розродившись Панна

у зимнім місці – у якому сиро

тремтливими вустами геть безсило

і жебоніла й тихо туркотала

 

Так кожен рік в домі хлібів народження

поміж століть словами переложено

так космос відчиняє брами брам

комета пролетить над вифлеємським кряжем

й пастух нарано містові розкаже

і вкаже місце – і людям і вітрам

 

Пізніше будуть рухи ці записані

звірятимуть їх книжники та писарі

початки і кінці в словах і снах

Ослиця скрикне – й стрепене Дитя

Прокинеться містечко з книг Буття

запахне хлібом – і прийде війна

 

 

07.01.2023

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