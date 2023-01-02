Віра Вовк у гомоні рідної мови

Надія Гаврилюк

Визначна українська поетеса Віра Вовк (02.01.1926 — 16.07.2022) із тринадцятирічного віку проживала поза Україною, але все своє довге і плідне творче життя перебувала “у гомоні рідної мови”, творячи поезію, прозу, драми, переклади. Перо її неспинне було до останніх днів, коли напружено і зі щирим вболіванням стежила за російсько-українською війною. Так постала поетична збірка “Героїка” (2022), видрукувана у Львові вже  по смерті Віри Вовк.

 

 

У назві “Героїка” відлунює український народний героїчний епос. Але в ній знайшла своє закономірне продовження й історична лінія творчості Віри Вовк, що розсипана у збірках поезій “Майдан” (2014), “Курган” (2019) та інших творах.

 

Ось “Герой” із збірки “Розарій для Христа”(2020), що задумувалася авторкою як щоденні молитви і роздуми на Великий піст:

 

Залишаємо Бога самого

Нести кедровий хрест на плечі,

Бо  трудно плисти проти струї,

Коли в море пливуть течії,

 

Коли кличе розбуджена юність,

Обіцяючи кошик троянд,

Бо не фаї бажає мандрівник,

Не тайфуну воліє  моряк.

 

Є для вибору різні дороги,

Їх замовчує хитрий тиран,

Але жертва – найвища пригода,

Що приймає герой від життя.                  (С. 37)

 

А ось образ героя у збірці “Героїка” (2022):

 

Кришаться гори, ліси палають,

Церкви навколішках благають миру,

Простягши хрест свій у челюсть неба

В просьбі за матір і за дитину.

 

Проти ракетних і бомбових бурей

Герой не ховає грудей і обличчя,

Дивиться в очі щоденної смерти,

Коли остання гряде хвилина.

 

Надходять хвилі тривожні  й надійні,

Надходить вічність в промінні сили,

Квітчає миртом чоло героя

Й цвітом калини вівтар вітчизни.          (С. 52)

 

Образ героя проєктується на біблійний текст: чи на Страсті Христові, коли герой — Христос і кожен, хто Його наслідує (“Розарій для Христа”), чи на апокаліптичні картини, в координатах яких відчувається Вірою Вовк теперішня російсько-українська війна. За подіями цієї війни Віра Вовк стежила з далекого Ріо-де-Жанейро, фіксуючи біль свого серця у поетичних образах, як от у поезії “Рахиля”, написаній на основі Євангелії (Мат. 2:16-18):

 

В підвалах Маріюполя

Ридає Рахиля

Над мертвими дітками,

Жертвами Ірода.

 

Минають століття,

Дубів крони – в хмарах,

Та все повертається

В нових анналах.

 

Повертаються весни

І нива зелена,

І родяться месники

В безстінних оселях.

 

Є певність, що життя відродиться в розтерзаному окупантами Маріуполі, в усіх українських містах і містечках. Одначе відродження бачиться поетесою не тільки фізично (нові покоління українців), а і містично. Війна — Велика П’ятниця України, тож після Розп’яття неодмінно має настати Воскресіння. Звідси — перегуки між збірками “Героїка” (поезія “Великий піст”) і “Розарій для Христа” (поезія “Містичний цвіт”):

 

Ми припадаємо на коліна

Перед страстями Твого Сина,

Дозволь нам покуту за всі провини,

Бо ласка Твоя велика.

 

Ти дав Україні Велику П’ятницю –

Жорстоку зиму серед літа...

Пішли їй тепер, наче рідному Сину,

Божественне Воскресіння!                    

               (“Великий піст”, С. 38)

 

Доземно клонюся, Всевишній!

Між найкращими видами цвіту

Найстраднішого з них пом’яни,

Містичний цвіт-Україну.

 

Зглянься над його жертвами

Розсіяними по степу,

Над сиротами й жонами,

На долю рідних лелечу.

 

Щоб  до гнізд своїх повернули

З ірію внуки крилаті

Та з воскреслими з давніх курганів

Поклонились Тобі й Оранті.

               (“Містичний цвіт”, 53)

 

Для Віри Вовк, що визбирувала скарби рідної мови з живих і листовних бесід зі співрозмовниками, і мала рукописний словничок рідковживаних слів,  рідна мова — “надземне віно”, небесний весільний спадок, який належить шанувати. Про це її “Знамено” зі збірки: “Розарій для Святого Духа” (2020):

 

 

Кожне квіття, дерево, зілля

Від Бога в дарі дістало

Окремі розпись і краску,

Як знамено від началу.

 

У кожного інша  данина:

Сльоза, усмішка та мова,

Це – наше віно надземне,

Нашого Духу корона. (С. 11)

 

Про цінність мови як компонента національної самобутності мовиться і у “Героїці”, коли Віра Вовк міркує над майбутнім укладом України: “Україна повинна б бути толерантна до інших етній, але її офіційна мова повинна бути виключно українська” (С. 18). Є у “Героїці” і поетична “ода” українській самобутності — вірш “Ялиця”, написаний під враженням від надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі:

 

Коли ялицю садиш між кленів

Вона не стане деревом листвяним,

У шані в неї старі прикмети

Давнє обличчя, праобраз славний.

 

Як доброчинці садять Україну

В коло різноманітних народів,

Хай не міняє звичаїв рідних

На пишнослові звичаї модні.

 

За одинокість на полі битви

Ти маєш право рішального слова

За відвагу свою, свою вірність

І свою перемогу героя. (С. 76)

 

Те, наскільки високо Віра Вовк цінувала Україну, свідчить її вірш “Україні” зі збірки “Майдан” (2014), що завершується рядками:

 

Перед тобою

Хрестом паду на землю.

Молюсь за тебе.

Молюсь тобі. (С. 54)

 

Можна думати: поетеса зближує Україну з Богородицею, адже таке зближення справді має місце у збірці Віри Вовк “Розарій для Богородиці” (2020). Окрім оцього традиційного уподібнення, знайдемо більш несподіване — зі Святим Духом. Збірка “Розарій для Святого Духа”, завершується молитовним благанням “Благослови нас”:

 

Соборе святости,

Каплице радости,

Водоспаде ласки,

Море любови!

 

Флейто світанку,

Вечірня заграво,

Веселко трирядна,

Леготе рано!

 

Джерело творчости,

Росо молитви,

Аромате жасмину,

Пісне калини! (С. 54)

 

Дух Святий — пісня калини (а калина — символ України). Тож Віра заповідає нам, українцям, пісню творчості на засадах мудрості і святості. І ці дві чесноти прагне бачити підмурівком повоєнної України, коли пише у збірці “Героїка” про бажані прикмети українського устрою: “У майбутньому Росія повинна вживати своє первісне ім’я Московщина й віддати Україні історичну назву Русь-Україна, себто Русíя. Русíя, як самостійна держава, мусіла б бути християнсько-моральна, але толерантна з іншими моральними ісповідуваннями, як і іншими національностями. Головні видатки країни повинні бути призначені для науки й мистецтва, а для озброєння – тільки те, що потрібне для охорони” (С. 18-19.).

 

Віра і культура як носії національної самобутності, підмурівком яких буде українська мова, що у її гомоні — поезія, історія, драма і саме життя, в усіх його царинах.

 

 

Надія Гаврилюк (м. Київ)

 

 

 

 

 

02.01.2023

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