Папа Франціск закликав до солідарності з українцями.

Понтифік попросив молитися за тих, «хто у ці святкові дні живе у темряві та холоді, у злиднях та страху, серед насильства та байдужості».

 

 

У неділю, першого січня, після проказування молитви «Янгол Господній» Папа Франціск знову привернув увагу до трагедії війни в Україні. Понтифік попросив молитися за тих, «хто у ці святкові дні живе у темряві та холоді, у злиднях та страху, серед насильства та байдужості». А також побажав, щоб ресурси людства спрямовувалися на розвиток, а не на війну. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

 

З ініціативи Папи Павла VI, у перший день року відзначається Всесвітній день миру. Цьогоріч це було вже 56-те таке відзначення. З цієї нагоди Папа Франціск у своєму казанні закликав віруючих до солідарності з постраждалим цивільним населенням на тлі війни в Україні та інших збройних конфліктів.

 

«У цей день, який Святий Павло VI бажав присвятити молитві та роздумам про мир у світі, ми ще сильніше відчуваємо нестерпний контраст війни, яка в Україні та в інших реґіонах сіє смерть і знищення. Однак, ми не втрачаємо надії, бо маємо віру в Бога, Який в Ісусі Христі відкрив нам дорогу миру. Досвід пандемії вчить нас, що ніхто не може врятуватися сам, але що разом можемо ступати стежками миру та розвитку. В усьому світі, серед всіх народів підноситься волання: ні війні! Ні переозброєнню! Ресурси повинні іти на розвиток: охорону здоров’я, харчування, освіту, працю», – зазначив Папа Римський

 

Раніше Франціск неодноразово висловлював надію на припинення війни в Україні, закликав до солідарності з українцями та навіть висловлював готовність стати посередником у перемовинах між Москвою та Києвом.

 

Під час недільного богослужіння глава Католицької церкви також прочитав молитву за відправлення на Небеса свого попередника, Папи-емерита Бенедикта XVI , який помер 31 грудня. Щоб віруючі змогли попрощатися з ним, труну з тілом Бенедикта встановлять у соборі Святого Петра у понеділок, другого січня. Чин поховання відбудеться 5 січня.

 

01.01.2023

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