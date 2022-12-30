У Мілані скасували виставу за участю танцюриста-путінця Сергія Полуніна.

З любові до російського диктатора Полунін вибив на своєму тілі три татуювання з обличчям Путіна.

Міланський театр Arcimboldi скасував балет «Распутін – танцювальна драма», де головну партію виконував російський танцівник українського походження Сергі Полунін. Про це повідомила італійська газета La Stampa з покликом на заяву театру. Скасування відбулося попри те, що планувався аншлаг, на дві вистави 28 і 29 січня було продано понад три з половиною тисячі квитків.

«Шоу з Сергієм Полуніним 28–29 січня в міланському театрі Arcimboldi скасовано через кампанію протестів в інтернеті та соцмережах», – йдеться у повідомленні, викладеному на сайті театру у п'ятницю, 30 грудня.

Театр Arcimboldi назвав рішення про скасування балету «Распутін – танцювальна драма» актом «політичної та моральної відповідальності», враховуючи «атмосферу напруженості», пов'язану з фігурою головного соліста балету – прихильника російського президента Путіна.

У театрі уточнили, що рішення було ухвалено за погодження з аґентом Полуніна, і додали, що їхня установа послідовно виступала проти війни в Україні. На сцені міланського театру раніше проходили концерти українських артистів та російського гурту Pussy Riot.

Полунін, колишній соліст Королівського балету в Лондоні, народився в українському Херсоні, але отримав російське громадянство у 2018 році, тобто вже під час російсько-української війни на Донбасі. Полунін виступав як палкий прихильник російського лідера. Він навіть вибив на своєму тілі три татуювання з обличчям Путіна – одне на грудях і ще два передпліччях. Хоча, як подають деякі джерела, Полунін має тепер намір стерти ці тату за допомогою лазера.

У вересні під час гастролей в Узбекистані Полунін виконав танець у військовій формі на згадку про загиблих російських солдатів. За це отримав догану від узбецької влади, яка заявила, що той відхилився від узгодженої програми. У листопаді Полунін виступав у Новосибірську на благодійному концерті на підтримку російської армії.

Полунін також прославився своїми сексистськими та расистськими висловлюваннями. Він, наприклад, казав, що «товстих людей треба бити по пиці» або що «жінки вийшли з-під контролю, бо їх більше ніхто не тр-ає».