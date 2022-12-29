Влада Латвії вирішила не відкликати робочі візи працівників «Дождя».

Проте ліцензію телеканалу на мовлення у Латвії відновлено не буде.

Латвійське управління у справах громадянства та міґрації (PMLP) вирішило зберегти робочі візи російським громадянам, які є працівниками телеканалу «Дождь». Про це повідомляє інформаційний портал Delfi. Управління вказало, що при збереженні мети візи воно не має правової підстави анулювати працівникам телеканалу «Дождь» візи.

Після того, як Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) анулювала «Дождю» ліцензію на мовлення в країні, PMLP розпочало процес оцінки віз для співробітників телеканалу, які дають право на працевлаштування та видаються на один рік. У процесі оцінки Управління дійшло висновку, що співробітники «Дождя», які отримали такі візи, можуть залишатися в Латвії та продовжувати тут працювати, створюючи контент для поширення в соціальних мережах і цифрових каналах.

Як вже повідомляло наше видання, шостого грудня NEPLP анулювала ліцензію «Дождя», мотивуючи це загрозою держбезпеці. Це сталося невдовзі після виходу скандального етеру, в якому ведучий закликав повідомляти про проблеми зі забезпеченням російської армії і сказав, що «Дождь», таким чином вже багатьом допоміг. Крім того, серед порушень «Дождя» відзначалася відсутність аудіодоріжки латиською мовою, зображення на мапі Криму як російської території та слова «наша армія» щодо російської армії.