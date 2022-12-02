Телеканал «Дождь» звільнив ведучого через фразу про допомогу окупантам в Україні.

Водночас Служба державної безпеки Латвії розпочала перевірку в зв'язку з висловленими під час етеру телеканалу заявами.

 

                          Олексій Коростєльов

 

Російський телеканал «Дождь», який переніс свою редакцію до Латвії, припинив співпрацю з телеведучим Олексієм Коростєльовим. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. Напередодні журналіст у прямому етері, закликаючи глядачів писати про порушення під час мобілізації, сказав, що телеканал зможе допомогти російським військовослужбовцям із оснащенням на фронті.

 

«Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням та просто з елементарними зручностями на фронті», – зазначив Коростєльов у випуску новин у четвер, першого грудня.

 

Після скандалу в ніч на п'ятницю, другого листопада, ця фраза була видалена з етеру. головний редактор телеканалу Тіхон Дзядко перепросився за висловлювання підлеглого. Він заявив, що репліка Коростєльова «вводить в оману глядачів» і «створює відчуття, що "Дождь" займається наданням допомоги армії РФ».

 

«У зв'язку з цим важливо наголосити на такому: телеканал не займався, не займається і не займатиметься допомогою з оснащенням російської армії – на фронті або за його межами», – написав Дзядко у своєму Telegram-каналі.

 

У п’ятницю, 2 грудня, у денному випуску новин «Дождя» голова інформаційної служби телеканалу Катерина Котрікадзе заявила про рішення призупинити співпрацю з Олексієм Коростєльовим. «Це дуже складне рішення для нас, але керівництво "Дождя" вважає його єдино правильним і можливим», – повідомила вона. Котрікадзе додала, що вся редакція вважає слова Коростєльова «помилковими та категорично неприйнятними».

 

Тимчасом голова Національної ради з електронних засобів масової інформації (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome – NEPLP) Латвії Іварс Аболіньш повідомив, що за фактом заяв Коростєльова заведено справу про адміністративне правопорушення, а ще одну справу розпочато за заклик надавати допомогу російській армії. Окрім того, NEPLP оштрафувала «Дождь» на 10 тисяч євро. Аболіньш заявив, що штраф накладено за зображення окупованого Криму в складі Росії та за те, що канал назвав російську армію «нашою армією».

 

Своєю чергою, Служба державної безпеки (СДБ) Латвії розпочала перевірку у зв'язку з висловленими під час етеру телеканалу «Дождь» заявами. На думку СДБ, висловлювання Коростєльова викликають підозри, що телеканал надає допомогу російським військам.

02.12.2022

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