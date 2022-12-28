Помер Володимир Квурт.

Сьогодні, 28 грудня, у віці 55 років помер знаний у Львові громадський діяч, політик та підприємець Володимир Квурт.

 

"Після важкої хвороби відійшов до вічності Володимир Квурт. Володимира знали, мабуть, усі львів’яни. Він вірно служив своїй громаді. У свій час працював міським головою Винник та секретарем міської ради Львова. Світла пам’ять", – повідомив на своїй сторінці у fb міський голова Львова Андрій Садовий.

 

 

Володимир Квурт – політик, управлінець, громадський діяч, підприємець, чинний депутат Львівської обласної ради VIII демократичного скликання, голова постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, у минулому – секретар Львівської міської ради та міський голова Винників. 

 

Мав три вищі освіти: 1989 року з відзнакою закінчив факультет автоматики Національного університету "Львівська політехніка" за спеціальністю "автоматика і телемеханіка"; у 2002 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "магістр державного управління"; у 2011 році закінчив Львівський національний університет ім. І.Франка, правничий факультет за спеціальністю "правознавство".

 

Свою громадську діяльність Володимир Квурт розпочав ще у 1991 році, коли був членом фонду "Молода Україна". З 1999 року є членом ГО "Вірменська, 35". Тривалий час, а саме протягом 2006–2012 рр., – голова ЛОО ГП "Пора". Також у 2006–2010 рр. – депутат Львівської міської ради, працював секретарем міськради. У листопаді 2015 року переміг на виборах міського голови Винників – на цій посаді він працював до листопада 2020 року. 25 жовтня 2020 року переміг на виборах до Львівської обласної ради – його результат за кількістю поданих голосів "за" виявився другим в Україні.

 

Володимир Квурт – автор Стратегії розвитку Львівщини та спільно з групою архітекторів співавтор книги "Великий Львів", головна ідея якої – створення Львівської агломерації, до складу якої, окрім обласного центру, мали б увійти навколишні міста та села зі загальним населенням близько 1 млн осіб. 

 

У Володимира Квурта залишилися дружина Анжеліка та четверо дітей – донька Анна-Анастасія і сини Сергій, Володимир та Марко.

 

28.12.2022

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