Північнокорейські дрони долетіли ледь не до Сеула.

Напередодні сім десятків китайських бойових літаків підлетіло до повітряного простору Тайваню.

У понеділок зранку, 26 грудня, кілька безпілотних літальних апаратів з КНДР незаконно перетнули демаркаційну лінію між Південною та Північною Кореями у прикордонному районі провінції Кьонґі. Про це повідомила інформаційна аґенція Yonhap з покликом на заяву південнокорейського Об'єднаного комітеті начальників штабів. Дрони були помічені в прикордонній провінції Кенґідо в районах острова Канхвадо, міст Пхаджу, Кімпхо і навіть на околицях Сеула.

Військове командування Південної Кореї у відповідь на вторгнення здійснило попереджувальні постріли, підняло в повітря винищувачі та ударні гелікоптери. В операції також був задіяний легкий штурмовик КА-1, який з невідомої причини зазнав катастрофи в повіті Хвенсон за 140 кілометрів на схід від Сеула. Обидва пілоти успішно катапультувалися.

Через вторгнення дронів приблизно на годину було призупинено польоти в міжнародних аеропортах Кімпхо та Інчхон.

Південнокорейський військовий чиновник назвав вторгнення дронів явною провокацією з боку Пхеньяну. «Наші військовики продовжуватимуть рішуче реагувати на провокації Північної Кореї», – додав він.

У неділю, 25 грудня, військовики КНР, проводячи маневри в Тайванській протоці увійшли в зону розпізнавання тайванської ППО. До кордонів Тайваню наблизився 71 літак і сім кораблів збройних сил Китаю. Це найбільша кількість техніки КНР, яка наблизилася до острова за всю історію спостережень, повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

«Військовики різних видів військ провели патрулювання для підтримки бойової готовності та відпрацювали спільне завдання ударів. Це стало рішучою відповіддю на нинішню змову між США та Тайванем та їх провокації», – наголошується в заяві Східного командування Народно-визвольної армії Китаю.

Збройні сили Тайваню підняли по тривозі авіацію та флот, а також привели у стан бойової готовності ракетні війська.