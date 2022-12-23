Лікарні Франківщини отримали ноутбуки та станції Starlink.

 

За підтримки Міністерства охорони здоров’я України медичні заклади Прикарпаття отримали ноутбуки та старлінки. Так, Івано-Франківська область отримала 40 ноутбуків та 8 станцій супутникового зв’язку Starlink, повідомила голова ОВА Світлану Онищук.

 

Старлінки передали Верховинській і Снятинській багатопрофільним лікарням, Галицькій та Бурштинській міським лікарням, Богородчанській лікарні, Івано-Франківському міському клінічному перинатальному центру, Івано-Франківському обласному клінічному кардіологічному центру та Обласній дитячій клінічній лікарні.

 

“Попри повномасштабну війну у нашій країні, продовжуємо забезпечувати медичні заклади області усім необхідним. Хочу зазначити, що цьогоріч наша область із Державного бюджету та за підтримки Світового банку отримала понад 200 млн грн. Завдяки цьому вдалося придбати дороговартісне обладнання для медичних установ краю”, – йдеться в повідомленні. 

 

 

23.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Антиконституційний бунт Трампа
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Дональд Трамп не просто під’юджував своїх прихильників до штурму Капітолію, він організував «багатосторонню змову», аби скасувати результатів президентських виборів 2020 року. Такий головний висновок зробив спецкомітет Конґресу «6 січня».
23.12.22 | | У світі
302-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За триста один день широкомасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад сто тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин, майже дві тисячі артилерійських систем та майже три сотні літаків.
22.12.22 | | Україна
301-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах 25 населених пунктів, зокрема: Масютівка Харківщини; Підкуйчанськ, Діброва, Білогорівка Луганщини; Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Пречистівка Донеччини
21.12.22 | | Україна
300-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог і надалі зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському й Авдіївському напрямках, намагається відновити втрачене положення на Лиманському напрямку і веде оборону на інших напрямках.
20.12.22 | | Україна
Ніч, коли ходить святий Миколай
Андрій Содомора
До тієї ночі ми, діти, відраховували місяці, тижні, дні, години. Казкова й таємнича, вона наближалася з першими білими сутінками
19.12.22 | | Дискурси
Згадуючи «норманську теорію»
Юрко ТИМЧУК
Років через тисячу якісь тодішні Готліб-Зігфрід Баєр чи Август Людвіг Шлецер аналізуватимуть події на наших теренах у ХХІ столітті і сперечатимуться про роль «варягів» та «автохтонів»
19.12.22 | | Україна
Смак різки від святого Миколая
Юрій Винничук
Коли я був малий, подарунки від Миколая могли бути різними, але дві речі були завше незмінні – книжка і різка...
19.12.22 | | Минуле
299-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Стельмахівки, Макіївки, Червонопопівки, Білогорівки Луганщини та Верхньокам’янського, Бахмутського, Підгороднього, Бахмута, Кліщіївки, Андріївки, Красногорівки, Олександрополя, Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки Донеччини
19.12.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.