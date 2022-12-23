Лікарні Франківщини отримали ноутбуки та станції Starlink.

За підтримки Міністерства охорони здоров’я України медичні заклади Прикарпаття отримали ноутбуки та старлінки. Так, Івано-Франківська область отримала 40 ноутбуків та 8 станцій супутникового зв’язку Starlink, повідомила голова ОВА Світлану Онищук.
Старлінки передали Верховинській і Снятинській багатопрофільним лікарням, Галицькій та Бурштинській міським лікарням, Богородчанській лікарні, Івано-Франківському міському клінічному перинатальному центру, Івано-Франківському обласному клінічному кардіологічному центру та Обласній дитячій клінічній лікарні.
“Попри повномасштабну війну у нашій країні, продовжуємо забезпечувати медичні заклади області усім необхідним. Хочу зазначити, що цьогоріч наша область із Державного бюджету та за підтримки Світового банку отримала понад 200 млн грн. Завдяки цьому вдалося придбати дороговартісне обладнання для медичних установ краю”, – йдеться в повідомленні.
23.12.2022