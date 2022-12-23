Лікарні Франківщини отримали ноутбуки та станції Starlink.

302-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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За триста один день широкомасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад сто тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин, майже дві тисячі артилерійських систем та майже три сотні літаків.