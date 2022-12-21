Послання Путіна парламенту у 2022 році таки не буде.

Причина, за словами російських експертів, – відсутність успіхів у війні проти України.

Послання президента Росії Володимира Путіна до федеральних зборів РФ у 2022 році не буде. Це вже остаточне рішення, як запевнили російську газету «Коммерсантъ» три джерела, близькі до адміністрації президента РФ. За їхніми словами, послання переноситься на наступний рік.

Співрозмовники видання розповіли, що у листопаді-грудні у Кремлі йшла «передпідготовка» до заходу, яка незабаром «загасла». На середину грудня масштабної роботи над посланням точно не ведеться, стверджують вони.

Це підтвердив і речник Кремля Пєсков на брифінгу для преси 21 грудня. «До Нового року, зрозуміло, президент не оголошуватиме послання. Зараз уже за часом графік іде дуже напружений. Це вже станеться наступного року. За термінами орієнтуватимемо і уточнюватимемо», – процитував слова Пєскова інформаційний портал Meduza.

Поінформоване джерело в Кремлі заявило журналістам, що виступати перед парламентом президенту краще, коли буде зрозуміла ситуація на фронті. «У Володимира Путіна послання завжди пов'язане з деякою картиною майбутнього», – пояснив інший співрозмовник. Він додав, що в посланні доведеться говорити зокрема про війну в Україні, а прогнози щодо неї поки що робити складно.

Хоча ще минулого тижня джерела ЗМІ в Держдумі запевняли, що послання президента до парламенту відбудеться 27 грудня.

Востаннє Путін виступав із посланням до федеральних зборів у квітні 2021 року. Згідно з конституцією РФ, президент має оголошувати послання щороку. Тож формально Путін вже порушив основний закон Росії. Хоча одного разу послання Путіна вже переносилося: з кінця 2017 року на першу половину 2018 року.

Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що у 2022-му не відбудеться велика пресконференція Путіна, яку той проводив 10 років поспіль щогрудня. Причина та сама: поразка Росії на українському фронті.