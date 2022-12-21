301-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:09 На війні з Росією загинув колишній в'язень Геннадій Афанасьєв. Про це повідомив український режисер Олег Сенцов. Дружина військовослужбовця Людмила Афанасьєва підтвердила інформацію про загибель чоловіка. Геннадій воював у складі 130-го батальйону ТрО 241-ої бригади.

15:41 Російські найманці з приватних військових кампаній можуть обстріляти Білорусь, щоб потім звинуватити у цьому Україну. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву. Згідно з інформацією української сторони, найманці вже прибули на кордон з Україною у район села Крупейкі (Лоєвський район, Гомельська область); їх розділили на дві групи по 80-90 осіб. "Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито ЗСУ. Адже йдеться про саме тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області", - йдеться у повідомленні.

13:36 Суд надав дозвіл на здійснення спеціального судового провадження щодо заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та командира 11-ої окремої інженерної бригади Південного військового округу через підрив Північнокримського каналу. Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, наприкінці лютого 2022 року ці російські військовики керували захопленням споруд Каховської ГЕС та підривом каналу. Відтак вони завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі, унеможливили здійснення належного зрощування сільгоспземель регіону. Шкода довкіллю та збитки державі оцінюються у понад 1,5 млрд грн.

13:02 Державна інспекція енергетичного нагляду зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії під час позапланових перевірок операторів системи розподілу. Найчастіше йдеться про порушення тривалості перерв між графіками відключення, застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством, відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури, недотримання тривалості відключення. Зафіксовані також випадки відсутності погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури. Найбільше порушень виявили у ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», АТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», ВАТ «Тернопільобленерго» та ВАТ «Чернігівобленерго».

12:48 Китайський лідер Сі Цзіньпін зустрівся із заступником секретаря ради безпеки Росії Дмітрієм Мєдвєдєвим. Як пише Reuters, Сі пропонує Москві врегулювати конфлікт політичними засобами. Мєдвєдєв нібито передав Сі Цзіньпіну послання від Путіна.

12:25 Слідство у кримінальному провадженні про прорив росіян на Херсонщину перебуває на завершальній стадії, заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк. "Кримінальне провадження перебуває у Державному бюро розслідувань. Вони здійснюють слідство, на сьогодні проводиться багато експертиз. Я не маю жодного права розкривати карти, то їхнє провадження. Ми не можемо порушити принцип таємниці слідства, разом з тим, наскільки мені відомо, слідство вже на завершальному етапі", – заявив Малюк, коментуючи спекуляції про можливе розмінування мостів на Чонгарі. Зі слів Малюка, до цих подій має стосунок колишній керівник кримського головного управління СБУ Олег Кулініч, який працював на ФСБ РФ через екссекретаря РНБО Андрія Клюєва і його заступника Володимира Сівковича. "Це свого роду "кротоферма". Основна задача - збір інформації по Україні. В тому числі в офісі присутні кадрові співробітники 5-ої служби ФСБ РФ. І безпосередньо вони співпрацювали з Кулінічем", - розповів Малюк у інтерв'ю телеканалу "1+1".

#цитата "Загрався, закрався, зазнався – це бункерний дід. Він реально живе у своєму хворобливому світі, і його спіткає два варіанти. Або лава підсудних в Гаазі, або безславна смерть десь там в бункері на Алтаї. Все". Василь Малюк

11:47 Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП на Сумщині, зокрема у Софронієво-Молченському чоловічому монастирі Різдва Богородиці. "Ці заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", – прокоментували в СБУ.

11:29 "На ранок 21 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками", – ідеться у повідомленні НЕК "Укренерго". До всіх областей довели ліміти споживання; перевищення лімітів спричинить застосування аварійних обмежень. У центральному регіоні, зокрема й у Києві, ситуація залишається складною.

11:13 Депутати місцевих рад, які були обрані від заборонених судом (проросійських) політичних партій, мають бути позбавлені депутатських мандатів або їхні повноваження мають бути призупинені на період дії воєнного стану, вважають 86,7% українців, свідчать дані сьомої хвилі всеукраїнського соціологічного дослідження з тематики місцевого самоврядування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у жовтні-листопаді 2022 року на замовлення Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні» у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України та у координації з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

75,5% респондентів вважає, що місцеві ради, де більшість депутатів обрані від заборонених судом (проросійських) політичних партій, мають бути розпущеними, а замість них тимчасово має вводитися військова адміністрація, ще 15% – що вони можуть продовжити роботу, але за умови виходу таких депутатів із заборонених судом партій та депутатських фракцій цих партій.

10:35 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом минулого тижня російські військові та маріонеткові сили Вагнера здійснили невелике просування на східній околиці міста Бахмут Донецької області. Російська піхота, ймовірно, зараз закріпилася у східних промислових районах міста, а подекуди просунулася і в житлові квартали. Тривають вуличні бої. Інтенсивні бойові дії на Бахмутському напрямку точаться з червня 2022 року, але лінія фронту проходить переважно по відкритій місцевості на східних підступах до міста. Після наступу російських військ на Лисичанськ та Сіверськодонецьк у липні 2022 року війна не мала затяжних масштабних боїв у населених пунктах. З огляду на те, що такий тип ведення бойових дій потребує висококваліфікованої піхоти і великого професіоналізму молодшого командного складу, погано навчені бійці ПВК "Вагнера" і мобілізовані резервісти російської армії навряд чи можуть справлятися з такими завданнями.

10:03 Президент США Джо Байден нині оголосить про значний новий пакет допомоги Україні обсягом приблизно $2 млрд, в рамках якого США нададуть Україні ЗРК Patriot, а також навчатимуть українських військовослужбовців використанню цієї системи, повідомили у Білому домі.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 99 740 (+510) осіб, танків – 3002 (+7) од., бойових броньованих машин – 5979 (+5) од., артилерійських систем – 1972 (+12) од., РСЗВ – 412 (+2) од., засобів ППО – 212 (+0) од., літаків – 282 (+1) од., гелікоптерів – 267 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1688 (+8) од., крилатих ракет – 653 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4608 (+9) од., спеціальної техніки – 178 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

87,9% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

34,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

76,8% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

64,0% артилерійських систем (з них 0,9% за минулий тиждень),

37,0% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

22,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,9% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:04 Президент України Володимир Зеленський вирушив із візитом у Сполучені Штати: "Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей". У Білому домі повідомили, що візит президенти обговорили під час телефонної розмови 11 грудня, офіційне запрошення Зеленський отримав 14 грудня, а офіційно прийняв його 16 грудня, остаточне підтвердження відбулося 18 грудня.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них –Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області. В той же час противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. В результаті цього великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення міст Херсон, Костянтинівка та Вовчанськ. На всій території України залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів. На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії позиції наших військ в районах шістнадцяти населених пунктів. Зокрема це Михальчина Слобода Чернігівської області та Вільча, Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Варварівка, Вільхуватка і Дворічна на Харківщині. Також, противник задіяв ударний БпЛА та армійську авіацію біля Красного Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії. Обстріляв з танків та артилерії наші позиції в районах більш як двадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Диліївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районах Спірного та Білогорівки. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по позиціях наших військ поблизу Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстріли з реактивної артилерії районів населених пунктів Білогір’я, Кам’янське і Малі Щербаки Запорізької області та Новодмитрівка, Кам’янське, Республіканець, Новоберислав, Понятівка, Херсон, Микільське, Садове і Антонівка на Херсонщині. Підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів в Херсонській області, в районі Василівки. Знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється. З 12 грудня російські окупаційні війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російський тиск на Білорусь зменшує можливості білоруського президента Лукашенка уникати поступок Кремлю.

• ISW продовжує бачити ознаки, що відповідають найменш вірогідному, але найбільш небезпечному варіанту розвитку подій – новому російському вторгненню на північ України з Білорусі.

• Візит Президента України Володимира Зеленського в Бахмут підриває інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити президента Росії Путіна як анґажованого у війну лідера.

• Фінансист "Групи Вагнера" Євгеній Прігожин теж підірвав зусилля Путіна зобразити себе в російському інформаційному просторі як лідера воєнного часу – можливо, ненавмисно.

• Зусилля Кремля, спрямовані на покращення репутації міністерства оборони Росії, можливо, спонукали Прігожина до активізації зусиль з легалізації "Групи Вагнера" в Росії.

• Кремль, ймовірно, продовжить зусилля зобразити президента Росії Путіна і міністерство оборони Росії як ефективних лідерів, коли Путін проведе розширене щорічне засідання колегії міноборони Росії 21 грудня.

• Російські війська проводили обмежені контратаки вздовж лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута й Авдіївки.

• Російські війська розширюють оборонні укріплення на лівому (східному) березі Дніпра в Херсонській області.

• Представник Кремля ухилився від відповіді на запитання щодо заяви офіцера військкомату Московської області від 17 грудня про те, що російська влада продовжить термін служби для солдатів строкової служби.

• Президент Росії Путін зажадав від російських спецслужб посилити боротьбу з проукраїнськими партизанами.