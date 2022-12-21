Папа Франціск закликав прочан напередодні Різдва згадати про українських дітей.

Понтифік нарікав, що багато дітей-біженців з України втратили здатність посміхатися.

Наприкінці загальної аудієнції в середу, 21 грудня, перед Різдвом Папа Франціск закликав молитися за те, щоби Господь якнайшвидше дарував українцям мир. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News. Глава Католицької церкви попросив людей пам'ятати про українських дітей, які страждають від холоду цього Різдва.

«А тепер, говорячи про дітей, згадаймо про багатьох дітей в Україні, що страждають, дуже страждають через цю війну. В це свято Бога, Який стає дитиною, пам’ятаймо про українських дітей. Пам’ятаймо про український народ під час цього Різдва: без світла, без обігріву, без головних для виживання речей, і молімо Господа, щоби приніс їм мир настільки швидко, наскільки це можливо», – сказав Понтифік в імпровізованому виступі у Ватикані.

Папа згадує Україну майже в кожному своєму публічному виступі, зазвичай не рідше двох разів на тиждень, відколи в лютому Росія вчинила повномасштабне вторгнення. Минулого тижня Франціск закликав людей менше витрачатися цього року на різдвяні свята та подарунки, а краще ці кошти відправити українцям, щоб допомогти їм пережити голод та зимові холоди. Ватикан також запустив краудфандингову кампанію з відправки термобілизни до України.

Папа Римський розповів про свою зустріч з тими, українськими діточками, які наразі знайшли притулок у Римі в італійських родинах та благодійних організаціях. «Більшість із тих, кого я тут бачив, розучилися посміхатися. Тяжко, коли дитина втрачає здатність усміхатися. Ці діти несуть у собі трагедію цієї війни, такої нелюдської, такої суворої», – сказав він.

А вітаючи польських прочан, Святіший Отець згадав про українських біженців загалом. Він нагадав у цьому контексті звичай залишати за святвечірним столом місце для неочікуваного гостя. «Цього року його займуть численні біженці з України, яким ви великодушно відчинили двері своїх домівок. Нехай же Божий Син, народжений у Вифлеємі, наповнить любов’ю кожного з вас, ваші родини і тих, кому ви допомагаєте. Нехай принесе мир всім людям доброї волі», – побажав Папа Римський.