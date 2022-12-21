Маск таки йде з посади гендиректора Twitter, визнавши результати голосування.

Раніше він висловлював сумнів, що голосування щодо його демісії було частково сфальшоване ботами.

Власник соціальної мережі Twitter, мільярдер Ілон Маск запевнив, що таки піде з посади генерального директора компанії, оскільки так вирішила більшість користувачів соцмережі, які взяли участь у відповідному голосуванні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на твіт Маска, написаний у середу, 21 грудня.

Водночас Ілон Маск зазначив, що подасть до демісії щойно тоді, коли знайде собі наступника. «Я піду з посади генерального директора, як тільки знайду когось досить дурного (foolish enough), щоби взятися за цю роботу. Після цього я просто керуватиму командами програмного забезпечення та серверів», – написав Маск у Twitter.

Нагадаємо, що Маск запустив опитування в понеділок, 19 грудня. На своїй сторінці в соцмережі Маск запропонував користувачам відповісти на запитання, «чи повинен я піти з посади голови Twitter?». Учасники голосування могли відповісти «так» чи «ні».

У результаті за відхід Маска виступило 57,5 відсотка тих, хто проголосував, проти – 42,5 відсотка. В опитуванні взяли участь 17,5 млн облікових записів.

По закриттю голосування Маск не став оголошувати про будь-які рішення у зв'язку з підсумками опитування. Нагадаємо, що після попередніх опитувань – наприклад, щодо відновлення екаунта експрезидента Дональда Трампа – Маск фактично відразу реалізовував обіцяне. При цьому він пафосно заявляв: «Vox populi vox Dei!!»

Напередодні Маск навіть спробував підважити правдивість проведеного ним же опитування, чи варто йому полишити посаду гендиректора компанії. У кількох твітах, опублікованих у вівторок, 20 грудня, Маск натякнув, що, на його думку, у голосування могли втрутитися роботи.

Після придбання Twitter Ілон Маск неодноразово зазнавав різкої критики за свої рішення на цій посаді. Останнім скандальним рішенням, ухваленим кілька днів тому, стало блокування облікових записів низки журналістів провідних видань, а також позбавлення українських користувачів соцмережі можливості відновити доступ до своєї сторінки в соціальній мережі за допомогою номера мобільного телефону або відкрити новий обліковий запис у Twitter. Пізніше Маск погодився розблокувати облікові записи кількох журналістів.