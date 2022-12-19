Маск запустив голосування щодо свого звільнення з посади керівника Twitter.

Наразі більшість учасників опитування виступає за демісію Маска.

Новий власник компанії Twitter, мільярдер Ілон Маск ініціював у неділю, 19 грудня, голосуванні щодо свого подальшого керівництва компанією. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. На своїй сторінці в соцмережі Маск запропонував користувачам відповісти на запитання: «Чи повинен я піти з посади голови Twitter?». Учасника голосування мають можливість відповісти «так» чи «ні».

Опитування має завершитися в понеділок, 20 грудня, приблизно о 11:20 за Ґринвічем. Маск пообіцяв вчинити, згідно з результатами опитування. Хоча не конкретизував: подасть він до демісії відразу ж чи за певний час.

На момент публікації цієї новини в опитуванні взяли участь близько 14 мільйонів користувачів. 56,8 відсотка висловилися за звільнення Маска, 43,2% – проти.

Відповідаючи на коментар одного користувача Twitter щодо евентуального наступного генерального директора соцмережі, Маск сказав: «Наступника немає».

Після придбання Twitter Ілон Маск неодноразово зазнавав різкої критики за свої рішення на цій посаді. Останнім скандальним рішенням, ухваленим кілька днів тому, стало блокування облікових записів низки журналістів провідних видань, а також позбавлення українських користувачів соцмережі можливості відновити доступ до своєї сторінки в соціальній мережі за допомогою номера мобільного телефону або відкрити новий обліковий запис у Twitter. Пізніше Маск погодився розблокувати облікові записи кількох журналістів.

Ставши власником компанії наприкінці жовтня, бізнесмен заявив, що компанія витрачає занадто багато грошей і звільнив близько половини співробітників. Тим, хто залишився, він запропонував працювати понаднормово і влаштував у офісі в Сан-Франциско спальні місця. Окрім того, Маск попередив, що компанія найближчим часом робитиме «багато дурниць», щоб налагодити роботу. Критики побоюються, що Маск радикально скоротив перевірку неприпустимого контенту. На їхню думку, це загрожує платформі вибухом дезінформації та риторики ненависті.