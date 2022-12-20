Чарльз III з'явився на нових банкнотах фунтів стерлінгів.

Проте вони надійдуть в обіг щойно зі середини 2024 року.

Bank of England репрезентував публіці нові банкноти з портретом актуального британського монарха, короля Чарльза III. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Проте новими банкнотами почнуть замінювати старі гроші з портретом покійної Елізабет II щойно зі середини 2024 року.

Портрет нового монарха – це єдина зміна в дизайні купюр номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів. Обличчя Карла зображено замість лиця його покійної матері на лівому боці купюри, а також у прозорому віконці. Керівник Банку Англії Ендрю Бейлі (Andrew Bailey) сказав, що він пишається своєю причетністю до «важливого моменту запуску банкноти з новим дизайном».

Банк Англії оголосив, що за рекомендацією королівського двору і щоб уникнути небажаних екологічних і фінансових витрат, новими купюрами будуть замінювати старі поступово, у міру зносу або зростання попиту на готівку. Як стверджують експерти, зносу доведеться чекати довго, бо британські банкноти вже кілька років роблять із пластику. Тривалий час гроші з Елізабет та з Чарльзом ходитимуть паралельно.

Зараз в обігу перебувають близько 4,5 млрд банкнот Bank of England загальною вартістю близько 80 млрд фунтів стерлінгів.

Крім того, невелику частину британської готівки – приблизно п’ять мільярдів фунтів – становлять банкноти, випущені трьома шотландськими та чотирма північноірландськими банками. Там портретів монарха немає.

На звороті англійських банкнот зображені Вінстон Черчилль, письменниця Джейн Остін, художник Джозеф Тернер і математик Алан Т'юрінг.

Нагадаємо, що перші монети з профілем Чарльза III британці вже запустили в обіг: семигранні монети номіналом п'ятдесят пенсів почали розвозити поштовими відділеннями країни на початку грудня.