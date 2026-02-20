Колишнього принца Ендрю, брата короля Чарльза ІІІ, заарештували в «справі Епштейна».

Після допиту його відпустили, але розслідування щодо нього триває.

.

 

У Великій Британії в четвер, 19 лютого, було заарештовано брата короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзора. Арешт пов'язаний зі «справою Епштейна».  Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Ще раніше 66-річного Ендрю позбавили всіх титулів.

 

Арешт колишнього принца – це безпрецедентна подія для Великої Британії. Після майже 12-годинного допиту Ендрю відпустили на волю. Але розслідування щодо його зв’язків з фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном триває.

 

Як випливає зі заяви поліції, члена британської королівської родини підозрюють у зловживанні своїм становищем у період, коли той обіймав офіційні посади. З 2001 до 2011 року Ендрю працював спеціальним представником Великої Британії з торгівлі та інвестицій. Його завданням було просування інтересів британського бізнесу. Існує підозра, що Ендрю міг надавати Епштейну конфіденційні матеріали. Зокрема він міг передавати звіти про свої поїздки до Сінгапуру, Гонконгу та В'єтнаму, а також конфіденційні деталі про можливості для інвестицій.

 

У зв'язку з арештом брата король Чарльз III поширив заяву, в якій повідомив, що дізнався про те, що сталося, «з глибоким занепокоєнням». Він зазначив, що повністю підтримує розслідування та готовий співпрацювати з правоохоронними органами. «Тепер починається повноцінний, справедливий і відповідний до норм процес, в ході якого це питання буде розслідуване належним чином і належними органами. Хочу чітко заявити: закон має перемогти», – йдеться в заяві британського монарха.

